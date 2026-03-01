https://sputnik-georgia.ru/20260301/vlasti-gruzii-obyavili-voynu-vysokim-tsenam-na-produkty---video-296656682.html

Власти Грузии объявили войну высоким ценам на продукты – видео

В Грузии создадут специальную комиссию по контролю цен на продукты питания. Возглавит координационный орган премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Решение о... 01.03.2026, Sputnik Грузия

В состав комиссии вошли ключевые министры и руководители профильных ведомств. В ее работе также примет участие Агентство конкуренции и защиты прав потребителей.Премьер-министр заявил, что власти намерены добиться снижения цен на продукты. По его словам, стоимость ряда товаров в Грузии почти в два раза выше, чем в странах Европы. Основной причиной такой разницы он назвал высокие наценки со стороны дистрибьюторов и розничных сетей.Власти планируют начать переговоры с участниками рынка. При необходимости будут задействованы антимонопольные механизмы. Кроме того, министерству внутренних дел поручено проверить возможные признаки уголовных нарушений, связанных с формированием высоких цен.

