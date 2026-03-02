Аэропорты Тбилиси и Батуми продолжают отменять рейсы на Ближний Восток

https://sputnik-georgia.ru/20260302/aeroporty-tbilisi-i-batumi-prodolzhayut-otmenyat-reysy-na-blizhniy-vostok-297405139.html
Отмена рейсов не коснулась аэропорта в Кутаиси, так как регулярных рейсов по указанным направлениям нет в расписании
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Международные аэропорты Тбилиси и Батуми 2 марта отменили 19 рейсов из-за израильских и американских ударов по Ирану и ответных мер Тегерана, сообщила медиаплатформа BMG. Согласно информации, предоставленной компаний TAV Georgia, отменены рейсы по следующим направлениям: Тель-Авив – 8 рейсов, Доха – один рейс, Дубай – три рейса, Шарджа – два рейса, Абу-Даби – один рейс, Тегеран – один рейс. Из Батуми отменены три рейса в Израиль. Отмена рейсов не коснулась аэропорта в Кутаиси, так как регулярных рейсов по указанным направлениям нет в расписании. Накануне было отменено более 20 рейсов. США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2026
