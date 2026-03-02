https://sputnik-georgia.ru/20260302/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii---zaderzhany-pyat-chelovek-297396240.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны пять человек

02.03.2026

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Пять человек – граждане Грузии и иностранцы, задержаны в течение последних нескольких дней по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД. Их обвиняют в незаконной покупке и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту. Во время обысков – личных вещей, автомобилей и домов подозреваемых – правоохранители изъяли крупную партию наркотиков, предназначенных для сбыта. Среди них – метадон, опиум, марихуана и психотропное вещество кетамин. В результате следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотических средств. Расследование ведется в соответствии со статьями 260 и 261 Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

