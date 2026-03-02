Депутат: Грузия сегодня – это остров мира

https://sputnik-georgia.ru/20260302/deputat-gruziya-segodnya---eto-ostrov-mira-297398156.html
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузия на фоне событий на Ближнем Востоке и Украине стала островом мира благодаря политике правящей партии "Грузинская мечта", заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность. В результате удара были убиты верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи.
"Грузинский народ и власти не поддались внешнему давлению, и мы сохранили устойчивый мир. Это еще один пример того, насколько важно для нашей страны заботиться о мире. Если посмотреть на события вокруг нас, Грузия стала островом мира", – заявил Матикашвили.
По его словам, мир в Грузии обеспечил бесперебойное движение тех авиарейсов, которые невозможны в странах, где идет война.
Он также отметил, что текущие процессы на Ближнем Востоке подчеркивают эффективность правительства "Грузинской мечты" в обеспечении мира в стране.
"Наша страна с обеспокоенностью следит за происходящими событиями на Ближнем Востоке. Обеспечение мира на Ближнем Востоке имеет для нас первостепенное значение. Поэтому использование дипломатических средств для деэскалации войны крайне важно", – заявил Матикашвили.
Правительство Грузии выразило соболезнования народам Израиля и Ирана в связи гибелью мирных жителей и политических лидеров.
Власти также пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Грузии в регионе и защиты их интересов.