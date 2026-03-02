https://sputnik-georgia.ru/20260302/deputat-gruziya-segodnya---eto-ostrov-mira-297398156.html

Депутат: Грузия сегодня – это остров мира

Депутат: Грузия сегодня – это остров мира

Sputnik Грузия

Правительство Грузии выразило соболезнования народам Израиля и Ирана в связи гибелью мирных жителей и политических лидеров 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T14:54+0400

2026-03-02T14:54+0400

2026-03-02T14:57+0400

политика

грузия

новости

али хаменеи

иран

ближний восток

израиль

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297177251_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_3ee5ee8d677c52f288aeea5b232ab311.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузия на фоне событий на Ближнем Востоке и Украине стала островом мира благодаря политике правящей партии "Грузинская мечта", заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили. В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность. В результате удара были убиты верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи. По его словам, мир в Грузии обеспечил бесперебойное движение тех авиарейсов, которые невозможны в странах, где идет война. Он также отметил, что текущие процессы на Ближнем Востоке подчеркивают эффективность правительства "Грузинской мечты" в обеспечении мира в стране. "Наша страна с обеспокоенностью следит за происходящими событиями на Ближнем Востоке. Обеспечение мира на Ближнем Востоке имеет для нас первостепенное значение. Поэтому использование дипломатических средств для деэскалации войны крайне важно", – заявил Матикашвили. Правительство Грузии выразило соболезнования народам Израиля и Ирана в связи гибелью мирных жителей и политических лидеров. Власти также пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Грузии в регионе и защиты их интересов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

иран

ближний восток

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, али хаменеи, иран, ближний восток, израиль, дональд трамп