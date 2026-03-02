https://sputnik-georgia.ru/20260302/glavnoe--bezopasnost-glava-mid-o-strategii-gruzii-v-novom-mirovom-poryadke-297395854.html

Главное – безопасность: глава МИД о стратегии Грузии в новом мировом порядке

Главное – безопасность: глава МИД о стратегии Грузии в новом мировом порядке

Sputnik Грузия

Отсутствие войны и стабильность являются основой для развития и будущего поколений, тогда как, по мнению министра, без мира все остальные достижения теряют... 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T11:11+0400

2026-03-02T11:11+0400

2026-03-02T11:38+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/05/296974769_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_367566b204a00bf9dc6ac419a043b7fd.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В условиях масштабных глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом для Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в передаче "У Ноэ". Согласно утверждению главы внешнеполитического ведомства, у Грузии нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике. Однако, как отметила министр, важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести страну в безопасное пространство. Отсутствие войны и стабильность являются основой для развития и будущего поколений, тогда как, по мнению министра, без мира все остальные достижения теряют значение. Как заявила Бочоришвили, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии.По ее словам, страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и в этих условиях определять свое место на международной арене. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, мид грузии