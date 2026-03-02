https://sputnik-georgia.ru/20260302/glavnoe--bezopasnost-glava-mid-o-strategii-gruzii-v-novom-mirovom-poryadke-297395854.html
Главное – безопасность: глава МИД о стратегии Грузии в новом мировом порядке
Отсутствие войны и стабильность являются основой для развития и будущего поколений, тогда как, по мнению министра, без мира все остальные достижения теряют... 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T11:11+0400
2026-03-02T11:11+0400
2026-03-02T11:38+0400
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В условиях масштабных глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом для Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в передаче "У Ноэ". Согласно утверждению главы внешнеполитического ведомства, у Грузии нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике. Однако, как отметила министр, важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести страну в безопасное пространство. Отсутствие войны и стабильность являются основой для развития и будущего поколений, тогда как, по мнению министра, без мира все остальные достижения теряют значение. Как заявила Бочоришвили, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии.По ее словам, страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и в этих условиях определять свое место на международной арене.
11:11 02.03.2026 (обновлено: 11:38 02.03.2026)
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В условиях масштабных глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом для Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в передаче "У Ноэ".
Согласно утверждению главы внешнеполитического ведомства, у Грузии нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике. Однако, как отметила министр, важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести страну в безопасное пространство.
"В первую очередь, главное – это вопрос безопасности. Для любой страны это должно быть отправной точкой: чтобы не было войны, чтобы был мир. Мир дает возможность для многого. Когда его нет, все остальное становится второстепенным", – заявила Бочоришвили.
Отсутствие войны и стабильность являются основой для развития и будущего поколений, тогда как, по мнению министра, без мира все остальные достижения теряют значение.
Как заявила Бочоришвили, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии.
По ее словам, страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и в этих условиях определять свое место на международной арене.