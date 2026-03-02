https://sputnik-georgia.ru/20260302/grazhdan-gruzii-evakuiruyut-s-blizhnego-vostoka-spetsreysamm-297407266.html

Граждан Грузии эвакуируют с Ближнего Востока спецрейсамм

Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии организует спецрейсы для возвращения граждан страны с Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Полеты запланированы на следующие дни: 3 марта в 19:00 из Маската (Оман) в Тбилиси; 4 марта в 19:00 из Эр-Рияда (ОАЭ) в Тбилиси; 5 марта в 19:00 из Маската (Оман) в Тбилиси. "Выражаем особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Катару за поддержку и заботу, которые они проявили к нашим гражданам", – говорится в заявлении МИД. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

