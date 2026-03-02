https://sputnik-georgia.ru/20260302/gruzinskiy-pasport-priznan-samym-mobilnym-v-regione---video-296773844.html
Грузинский паспорт признан самым "мобильным" в регионе – видео
Грузинский паспорт признан самым "мобильным" в регионе – видео
Sputnik Грузия
Грузия укрепляет позиции в международных рейтингах мобильности. По итогам The Passport Index 2026, грузинский паспорт занял 33-е место в мире, обогнав Армению... 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T16:36+0400
2026-03-02T16:36+0400
2026-03-04T19:30+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
грузинский паспорт
туризм
туризм в грузии
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/17/296773677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9d47a5e9c83fe968f1c13918163d0f3.jpg
Владельцы грузинского паспорта могут без визы посещать десятки стран, а также оформлять визу по прибытии или в электронном формате. Это делает грузинский паспорт самым сильным и удобным для путешествий среди стран региона.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/17/296773677_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_043c17cc52e86205c1533cb0f5178f14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинский паспорт, туризм, туризм в грузии, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинский паспорт, туризм, туризм в грузии, видео, видеоклуб
Грузинский паспорт признан самым "мобильным" в регионе – видео
16:36 02.03.2026 (обновлено: 19:30 04.03.2026)
Грузия укрепляет позиции в международных рейтингах мобильности. По итогам The Passport Index 2026, грузинский паспорт занял 33-е место в мире, обогнав Армению, Азербайджан, Турцию и Россию.
Владельцы грузинского паспорта могут без визы посещать десятки стран, а также оформлять визу по прибытии или в электронном формате. Это делает грузинский паспорт самым сильным и удобным для путешествий среди стран региона.