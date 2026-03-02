https://sputnik-georgia.ru/20260302/gruzinskiy-pasport-priznan-samym-mobilnym-v-regione---video-296773844.html

Грузинский паспорт признан самым "мобильным" в регионе – видео

Грузия укрепляет позиции в международных рейтингах мобильности. По итогам The Passport Index 2026, грузинский паспорт занял 33-е место в мире, обогнав Армению... 02.03.2026, Sputnik Грузия

Владельцы грузинского паспорта могут без визы посещать десятки стран, а также оформлять визу по прибытии или в электронном формате. Это делает грузинский паспорт самым сильным и удобным для путешествий среди стран региона.

2026

