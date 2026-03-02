Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби – мэрия Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20260302/kakha-kaladze-ne-mozhet-pokinut-abu-dabi--meriya-tbilisi-297397529.html
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 02.03.2026, Sputnik Грузия
12:52 02.03.2026 (обновлено: 12:53 02.03.2026)
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе находится в Абу-Даби и не может вылететь на родину из-за ситуации в Иране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ на прошлой неделе. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет.
"Мэр Тбилиси в субботу-воскресенье находился в Абу-Даби. Из-за сложившейся ситуации он пока не может вылететь", – сообщили в мэрии.
Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.