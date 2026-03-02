Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260302/kakha-kaladze-ne-mozhet-pokinut-abu-dabi--meriya-tbilisi-297397529.html
Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби – мэрия Тбилиси
Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби – мэрия Тбилиси
Sputnik Грузия
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T12:52+0400
2026-03-02T12:53+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
ануки арешидзе
иран
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286565731_0:117:2048:1270_1920x0_80_0_0_fad86589389d6efdf9a75df602c8eacb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе находится в Абу-Даби и не может вылететь на родину из-за ситуации в Иране, сообщили в пресс-службе ведомства.Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ на прошлой неделе. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет."Мэр Тбилиси в субботу-воскресенье находился в Абу-Даби. Из-за сложившейся ситуации он пока не может вылететь", – сообщили в мэрии.Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
иран
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286565731_653:161:2048:1207_1920x0_80_0_0_60f2336b148c492689fa516b708fcbdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ануки арешидзе, иран, сша
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ануки арешидзе, иран, сша

Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби – мэрия Тбилиси

12:52 02.03.2026 (обновлено: 12:53 02.03.2026)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2026
© Tbilisi City Hall
Подписаться
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе находится в Абу-Даби и не может вылететь на родину из-за ситуации в Иране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ на прошлой неделе. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет.
"Мэр Тбилиси в субботу-воскресенье находился в Абу-Даби. Из-за сложившейся ситуации он пока не может вылететь", – сообщили в мэрии.
Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0