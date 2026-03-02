https://sputnik-georgia.ru/20260302/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-297405793.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков, температура воздуха днем составит +6,+8 градусов

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холодная погода и кратковременные осадки ожидаются на территории Грузии 3-5 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков, температура воздуха днем составит +6,+8 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +10,+12 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +11, +13 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются кратковременные осадки. Дневная температура воздуха составит +6, +8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются кратковременные снегопады. Дневная температура воздуха составит -1, +1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются осадки. Дневная температура воздуха составит +6, +8 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются осадки. Дневная температура воздуха составит +6, +8 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит 0, +2 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается снег. Температура воздуха составит -2, -4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

