https://sputnik-georgia.ru/20260302/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-marta-2026-297360832.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 2 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 2 марта отмечают день памяти cвятых Феодора, Мариамны, Ермогена и других 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T01:01+0400

2026-03-02T01:01+0400

2026-03-02T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986840_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c3f92582dfbe82d2f1461d05faa44e3e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Великомученик ФеодорПо церковному календарю 2 марта поминают великомученика Феодора Тирона, жившего в Понтийском государстве в III и IV веках.Будущий cвятой был римским воином и служил на востоке Малой Азии. Как-то начальник полка узнал, что Феодор был христианином, и приказал ему принести жертву языческим идолам.За отказ Феодор был подвергнут жестоким мучениям и брошен в темницу, где во время молитвы ему явился Господь. Через некоторое время Феодора вновь подвергли пыткам, но, видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению.Феодор бесстрашно взошел на костер и с молитвой предал душу Богу. Произошло это примерно в 305 году.Император Юлиан Отступник (361-363), желая осквернить христианский Великий пост, через 50 лет после кончины святого Феодора приказал градоначальнику Константинополя каждый день тайно кропить кровью идольских жертв продукты, продаваемые на рынках в течение первой недели поста.Святой Феодор, явившись во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию, велел предупредить христиан, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, а в пищу употребляли только коливо (кутью) – вареную пшеницу с медом.В память об этом событии Православная церковь по сей день ежегодно отмечает в первую субботу Великого поста память великомученика Феодора Тирона.Праведная МариамнаПо церковному календарю 2 марта поминают праведную Мариамну, сестру святого Филиппа, апостола из числа 12 учеников Христа.Дав обет девства, она стала спутницей своего брата и апостола Варфоломея, помогая им в их апостольских трудах. По рассказу церковного историка Никифора Каллиста, апостолов и Мариамну схватили во фригийском городе Иераполе, где они успешно проповедовали.Апостола Филиппа казнили, повесив на кресте, а святую Мариамну и апостола Варфоломея освободили. Святой Варфоломей отправился проповедовать Евангелие в Индию, а праведная Мариамна проповедовала в Ликаонии (Малая Азия), где мирно и скончалась.ЧудотворецПо церковному календарю 2 марта поминают священномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.Родился будущий святой в семье донских казаков примерно в 1530-м. По свидетельству самого патриарха, он был священником в городе Казани при церкви Святого Николая.Будучи пресвитером, он стал свидетелем чудесного явления в Казани иконы Божьей Матери в 1579 году. Он первым поднял святыню с земли, показал ее собравшимся и затем с крестным ходом перенес чудотворный образ в Никольский храм.Монашеский постриг с именем Ермоген он принял в 1582-м и был архимандритом Казанской Спасо-Преображенской обители. Через семь лет был рукоположен в епископы и стал первым митрополитом Казанским.Святитель, обладая незаурядным литературным дарованием, сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и чудесах, совершившихся от нее.За выдающиеся архипастырские качества митрополита Ермогена собором святителей возвели на Патриарший престол в Московском Успенском соборе 3 июля 1606 года.Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным периодом для Русского государства – нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III.Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особенным вдохновением противостоял изменникам и врагам России, желавшим искоренить православие и поработить русский народ.Патриарх Ермоген рассылал грамоты по городам и селам, которые побуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя.Москвичи подняли восстание. В ответ поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они заключили под стражу патриарха Ермогена в Чудовом монастыре.Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал ополченцам отойти от города, угрожая ему смертной казнью. На что святитель твердо отвечал, что боится лишь одного Бога.Из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Он умер от голодной смерти в 1612 году, более девяти месяцев проведя в тяжком заточении.Освобождение России, за которое с таким мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось. Тело священномученика погребли в Чудовом монастыре, а в 1654-м перенесли в московский Успенский собор.ИмениныПо церковному календарю 2 марта именины отмечают Мария, Николай, Михаил, Порфирий, Павел, Роман, Феодосий и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников