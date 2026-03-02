https://sputnik-georgia.ru/20260302/kobakhidze-sozvonilsya-s-prezidentom-oae-na-fone-obostreniya-na-blizhnem-vostoke-297401370.html
Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке
Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке
Sputnik Грузия
Президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T18:57+0400
2026-03-02T18:57+0400
2026-03-02T18:57+0400
новости
грузия
в мире
оаэ
иран
ближний восток
ираклий кобахидзе
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296628795_0:86:2048:1238_1920x0_80_0_0_b67f697a1a8d5a31a9cf8779b42c20d3.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Как отметил премьер, президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
оаэ
иран
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296628795_142:0:1907:1324_1920x0_80_0_0_69318438bd9e6ce107feef0898bbf208.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, в мире, оаэ, иран, ближний восток, ираклий кобахидзе, обострение ситуации на ближнем востоке
новости, грузия, в мире, оаэ, иран, ближний восток, ираклий кобахидзе, обострение ситуации на ближнем востоке
Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке
Президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"На фоне последних событий в регионе я провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном. Я выразил свою искреннюю солидарность и надежду на установление прочного мира. Я также отметил, что мы высоко ценим особую дружбу между Грузией и ОАЭ", – написал Кобахидзе в социальной сети.
Как отметил премьер, президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.