Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке

Президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией 02.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Как отметил премьер, президент ОАЭ еще раз подтвердил прочное и крепнущее партнерство с Грузией. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Новости

