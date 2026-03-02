https://sputnik-georgia.ru/20260302/kreml-zayavil-o-razocharovanii-degradatsiey-otnosheniy-ssha-i-irana-do-pryamoy-agressii-297400862.html

Кремль заявил о разочаровании деградацией отношений США и Ирана до прямой агрессии

Кремль заявил о разочаровании деградацией отношений США и Ирана до прямой агрессии

Sputnik Грузия

Москва находится в постоянном контакте с руководителями тех стран, которые так или иначе оказались затронуты конфликтом между США, Израилем и Ираном, в том... 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T15:54+0400

2026-03-02T15:54+0400

2026-03-02T16:11+0400

в мире

россия

политика

иран

сша

москва

дмитрий песков

владимир путин

обострение ситуации на ближнем востоке

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265153194_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_96b2f1c3980a905d6356b1fb1d7859d3.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Москва разочарована тем, что ситуация между США и Ираном деградировала до прямой агрессии, несмотря на достигнутый в переговорах по иранскому ядерному вопросу прогресс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва и Тегеран поддерживают постоянный контакт другом с другом. И обсуждение сложившейся ситуации вокруг Исламской Республики находится в актуальной повестке.Песков отметил, в частности, что в понедельник у главы российского государства Владимира Путина состоится "как минимум один" международный телефонный разговор, который будет затрагивать конфликт на Ближнем Востоке.Он подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с руководителями тех стран, которые так или иначе оказались затронуты конфликтом между США, Израилем и Ираном, в том числе с лидерами государств Персидского залива."Продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива", – подчеркнул официальный представитель Кремля.Он также особо отметил, что Россия внимательно анализирует, как развиваются события после американо-иранских переговоров, делая соответствующие выводы. По его словам, вызывает глубокое разочарование, что несмотря на прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерному вопросу, ситуация дошла до прямого боестолкновения.Вместе с тем Москва намерена продолжать переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием американской стороны, которые будут отвечать интересам России."Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие. Но продолжаем работу, которая в наших интересах", – добавил Песков.В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

иран

сша

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, иран, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации на ближнем востоке