Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией
Шалва Папуашвили обвинил Запад в использовании евроинтеграции как "морковки" для втягивания Грузии в конфликт 02.03.2026
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Изменившаяся риторика евробюрократии и европейских лидеров в отношении России отражает логику прагматичных интересов, которую Тбилиси уже "испытал на себе", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В последнее время в нескольких европейских столицах прозвучали призывы к возобновлению прямого диалога между ЕС и Россией. Лидеры Италии, Франции и Германии отметили необходимость обсуждать вопросы безопасности и стабилизации в регионе, в том числе через дипломатические контакты с Москвой. Кремль положительно воспринял такие сигналы, охарактеризовав их как "эволюцию позиции" ЕС. Как заявил Папуашвили, Грузия на собственном опыте пережила последствия конфликта августа 2008 года и разочарование в международной поддержке, а после завершения боевых действий наблюдала, как партнеры "перезагружали" отношения, исходя из собственных целей. "Каждый смотрит на свои интересы, на свои цели", – заявил Папуашвили в эксклюзивном интервью передаче "Имедис квира". Глава законодательного органа связал этот подход с темой возможной эскалации вокруг Грузии и линии ЕС в контексте отношений с Москвой. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, украина, москва
Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией

12:20 02.03.2026 (обновлено: 13:05 02.03.2026)
Шалва Папуашвили обвинил Запад в использовании евроинтеграции как "морковки" для втягивания Грузии в конфликт
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Изменившаяся риторика евробюрократии и европейских лидеров в отношении России отражает логику прагматичных интересов, которую Тбилиси уже "испытал на себе", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В последнее время в нескольких европейских столицах прозвучали призывы к возобновлению прямого диалога между ЕС и Россией. Лидеры Италии, Франции и Германии отметили необходимость обсуждать вопросы безопасности и стабилизации в регионе, в том числе через дипломатические контакты с Москвой. Кремль положительно воспринял такие сигналы, охарактеризовав их как "эволюцию позиции" ЕС.
Как заявил Папуашвили, Грузия на собственном опыте пережила последствия конфликта августа 2008 года и разочарование в международной поддержке, а после завершения боевых действий наблюдала, как партнеры "перезагружали" отношения, исходя из собственных целей.
"Каждый смотрит на свои интересы, на свои цели", – заявил Папуашвили в эксклюзивном интервью передаче "Имедис квира".
Глава законодательного органа связал этот подход с темой возможной эскалации вокруг Грузии и линии ЕС в контексте отношений с Москвой.

"Если у них что-то получится, подталкивая Грузию к эскалации в отношении России, то хорошо. А если не получится, то они пришлют нам 15 пакетов гуманитарной помощи, на годовщину сделают заявление, пообещают, что мы станем членом ЕС, и будут держать это как морковку, которую нам будут показывать – мол, можно стремиться в эту сторону. Вот насколько циничен сегодня мир на самом деле", – заявил он.

Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
