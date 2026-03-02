https://sputnik-georgia.ru/20260302/mir-segodnya-tsinichen-glava-parlamenta-gruzii-o-prizyvakh-es-k-dialogu-s-rossiey-297397116.html
Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией
Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией
Sputnik Грузия
Шалва Папуашвили обвинил Запад в использовании евроинтеграции как "морковки" для втягивания Грузии в конфликт 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T12:20+0400
2026-03-02T12:20+0400
2026-03-02T13:05+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
шалва папуашвили
единое национальное движение
украина
москва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Изменившаяся риторика евробюрократии и европейских лидеров в отношении России отражает логику прагматичных интересов, которую Тбилиси уже "испытал на себе", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В последнее время в нескольких европейских столицах прозвучали призывы к возобновлению прямого диалога между ЕС и Россией. Лидеры Италии, Франции и Германии отметили необходимость обсуждать вопросы безопасности и стабилизации в регионе, в том числе через дипломатические контакты с Москвой. Кремль положительно воспринял такие сигналы, охарактеризовав их как "эволюцию позиции" ЕС. Как заявил Папуашвили, Грузия на собственном опыте пережила последствия конфликта августа 2008 года и разочарование в международной поддержке, а после завершения боевых действий наблюдала, как партнеры "перезагружали" отношения, исходя из собственных целей. "Каждый смотрит на свои интересы, на свои цели", – заявил Папуашвили в эксклюзивном интервью передаче "Имедис квира". Глава законодательного органа связал этот подход с темой возможной эскалации вокруг Грузии и линии ЕС в контексте отношений с Москвой. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
украина
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_433:406:1712:1365_1920x0_80_0_0_4d6cb550f75210fd0305b9c82edc0820.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, украина, москва
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, украина, москва
Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией
12:20 02.03.2026 (обновлено: 13:05 02.03.2026)
Шалва Папуашвили обвинил Запад в использовании евроинтеграции как "морковки" для втягивания Грузии в конфликт
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Изменившаяся риторика евробюрократии и европейских лидеров в отношении России отражает логику прагматичных интересов, которую Тбилиси уже "испытал на себе", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В последнее время в нескольких европейских столицах прозвучали призывы к возобновлению прямого диалога между ЕС и Россией. Лидеры Италии, Франции и Германии отметили необходимость обсуждать вопросы безопасности и стабилизации в регионе, в том числе через дипломатические контакты с Москвой. Кремль положительно воспринял такие сигналы, охарактеризовав их как "эволюцию позиции" ЕС.
Как заявил Папуашвили, Грузия на собственном опыте пережила последствия конфликта августа 2008 года и разочарование в международной поддержке, а после завершения боевых действий наблюдала, как партнеры "перезагружали" отношения, исходя из собственных целей.
"Каждый смотрит на свои интересы, на свои цели", – заявил Папуашвили в эксклюзивном интервью передаче "Имедис квира".
Глава законодательного органа связал этот подход с темой возможной эскалации вокруг Грузии и линии ЕС в контексте отношений с Москвой.
"Если у них что-то получится, подталкивая Грузию к эскалации в отношении России, то хорошо. А если не получится, то они пришлют нам 15 пакетов гуманитарной помощи, на годовщину сделают заявление, пообещают, что мы станем членом ЕС, и будут держать это как морковку, которую нам будут показывать – мол, можно стремиться в эту сторону. Вот насколько циничен сегодня мир на самом деле", – заявил он.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.