https://sputnik-georgia.ru/20260302/mir-segodnya-tsinichen-glava-parlamenta-gruzii-o-prizyvakh-es-k-dialogu-s-rossiey-297397116.html

Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией

Мир сегодня циничен: глава парламента Грузии о призывах ЕС к диалогу с Россией

Sputnik Грузия

Шалва Папуашвили обвинил Запад в использовании евроинтеграции как "морковки" для втягивания Грузии в конфликт 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T12:20+0400

2026-03-02T12:20+0400

2026-03-02T13:05+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

единое национальное движение

украина

москва

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Изменившаяся риторика евробюрократии и европейских лидеров в отношении России отражает логику прагматичных интересов, которую Тбилиси уже "испытал на себе", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В последнее время в нескольких европейских столицах прозвучали призывы к возобновлению прямого диалога между ЕС и Россией. Лидеры Италии, Франции и Германии отметили необходимость обсуждать вопросы безопасности и стабилизации в регионе, в том числе через дипломатические контакты с Москвой. Кремль положительно воспринял такие сигналы, охарактеризовав их как "эволюцию позиции" ЕС. Как заявил Папуашвили, Грузия на собственном опыте пережила последствия конфликта августа 2008 года и разочарование в международной поддержке, а после завершения боевых действий наблюдала, как партнеры "перезагружали" отношения, исходя из собственных целей. "Каждый смотрит на свои интересы, на свои цели", – заявил Папуашвили в эксклюзивном интервью передаче "Имедис квира". Глава законодательного органа связал этот подход с темой возможной эскалации вокруг Грузии и линии ЕС в контексте отношений с Москвой. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, украина, москва