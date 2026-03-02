https://sputnik-georgia.ru/20260302/na-skolko-vyrastut-denezhnye-perevody-v-gruziyu-v-2026-godu-prognoz-297374246.html

На сколько вырастут денежные переводы в Грузию в 2026 году? Прогноз

По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидерами являются Италия, США и Россия

2026-03-02T09:01+0400

2026-03-02T09:01+0400

2026-03-02T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Денежные переводы в Грузию из-за рубежа в 2026 году достигнут отметки в 3,8 миллиарда долларов, считает экономист Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2025 год вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и составил 3 646,4 миллиона долларов. "По нашему прогнозу, в текущем году денежные переводы достигнут примерно 3,8 миллиарда. В прошлом году этот показатель составлял 3,6 миллиарда, соответственно, в этом году у нас будет рост в размере 200 миллионов долларов", – заявил Кавтарадзе. Первые данные годаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2026 года снизились на 16,6% по сравнению с январем 2025 года и составили 282,6 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидерами являются Италия, США и Россия. В январе 2026 года из РФ перечислено 33,5 миллиона долларов, что составляет 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

