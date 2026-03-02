https://sputnik-georgia.ru/20260302/pravitelstvo-gruzii-vyrazilo-obespokoennost-eskalatsiey-na-blizhnem-vostoke-297397996.html

Правительство Грузии выразило обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

Правительство Грузии выразило обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

Грузия призывает к немедленной замене "ядерной дипломатии" политическим диалогом, опасаясь за судьбу региона и своих соотечественников 02.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-02T13:53+0400

2026-03-02T13:53+0400

2026-03-02T13:59+0400

политика

грузия

новости

ближний восток

иран

израиль

али хаменеи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ddf034d6f8cd285cf8defbcb3fe9bc9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за военными действиями на Ближнем Востоке, которые угрожают безопасности и благополучию всех стран региона, говорится в заявлении правительства. Власти выразили соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Грузия заявила о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживает особые партнерские отношения. "Выражаем надежду на восстановление мира на Ближнем Востоке в ближайшем будущем, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом", – говорится в заявлении. Кроме того, власти Грузии готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, находящихся в зоне конфликта и защиты их интересов. В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В результате удара был убит верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

иран

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ближний восток, иран, израиль, али хаменеи