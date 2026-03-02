https://sputnik-georgia.ru/20260302/pravitelstvo-gruzii-vyrazilo-obespokoennost-eskalatsiey-na-blizhnem-vostoke-297397996.html
Правительство Грузии выразило обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке
Правительство Грузии выразило обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке
Грузия призывает к немедленной замене "ядерной дипломатии" политическим диалогом, опасаясь за судьбу региона и своих соотечественников 02.03.2026
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за военными действиями на Ближнем Востоке, которые угрожают безопасности и благополучию всех стран региона, говорится в заявлении правительства. Власти выразили соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Грузия заявила о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживает особые партнерские отношения. "Выражаем надежду на восстановление мира на Ближнем Востоке в ближайшем будущем, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом", – говорится в заявлении. Кроме того, власти Грузии готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, находящихся в зоне конфликта и защиты их интересов. В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В результате удара был убит верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
13:53 02.03.2026 (обновлено: 13:59 02.03.2026)
Грузия призывает к немедленной замене "ядерной дипломатии" политическим диалогом, опасаясь за судьбу региона и своих соотечественников
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за военными действиями на Ближнем Востоке, которые угрожают безопасности и благополучию всех стран региона, говорится в заявлении правительства.
Власти выразили соболезнования народу Ирана из-за гибели мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Грузия заявила о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживает особые партнерские отношения.
"Выражаем надежду на восстановление мира на Ближнем Востоке в ближайшем будущем, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом", – говорится в заявлении.
Кроме того, власти Грузии готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, находящихся в зоне конфликта и защиты их интересов.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В результате удара был убит верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи.