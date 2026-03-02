https://sputnik-georgia.ru/20260302/redkie-zabolevaniya-v-gruzii-kak-zhitelyam-pomogaet-gosudarstvo---video-297407681.html
Редкие заболевания в Грузии: как жителям помогает государство - видео
Редкие заболевания в Грузии: как жителям помогает государство - видео
Sputnik Грузия
В Грузии диагностируются редкие (орфанные) заболевания. Многие из них имеют генетическую природу. В среднем на сто тысяч жителей приходится до десяти человек с... 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T22:55+0400
2026-03-02T22:55+0400
2026-03-02T22:55+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
медицина
больница
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/02/297407509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cd0c0b60fc8d47659ad9e1eb46ce1c2.jpg
Государство помогает таким гражданам, существуют специальные программы. Встречается в Грузии ахондроплазия – редкое заболевание, влияющее на рост костей. Тут болеют и средиземноморской лихорадкой – это заболевание характерно для всего региона.Очень редко встречаются нейродегенеративные заболевания. Среди них – болезнь Канавана и синдром Дауна. В Грузии проводится ранняя диагностика таки заболеваний и с каждым годом методы противодействия редким болезням улучшаются.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/02/297407509_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_dfeacbb98b393bd66c54a0dd78f731e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, медицина, больница, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, медицина, больница, грузия, видео
Редкие заболевания в Грузии: как жителям помогает государство - видео
В Грузии диагностируются редкие (орфанные) заболевания. Многие из них имеют генетическую природу. В среднем на сто тысяч жителей приходится до десяти человек с подобными болезнями.
Государство помогает таким гражданам, существуют специальные программы. Встречается в Грузии ахондроплазия – редкое заболевание, влияющее на рост костей. Тут болеют и средиземноморской лихорадкой – это заболевание характерно для всего региона.
Очень редко встречаются нейродегенеративные заболевания. Среди них – болезнь Канавана и синдром Дауна. В Грузии проводится ранняя диагностика таки заболеваний и с каждым годом методы противодействия редким болезням улучшаются.