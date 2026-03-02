https://sputnik-georgia.ru/20260302/redkie-zabolevaniya-v-gruzii-kak-zhitelyam-pomogaet-gosudarstvo---video-297407681.html

Редкие заболевания в Грузии: как жителям помогает государство - видео

В Грузии диагностируются редкие (орфанные) заболевания. Многие из них имеют генетическую природу. В среднем на сто тысяч жителей приходится до десяти человек с... 02.03.2026, Sputnik Грузия

Государство помогает таким гражданам, существуют специальные программы. Встречается в Грузии ахондроплазия – редкое заболевание, влияющее на рост костей. Тут болеют и средиземноморской лихорадкой – это заболевание характерно для всего региона.Очень редко встречаются нейродегенеративные заболевания. Среди них – болезнь Канавана и синдром Дауна. В Грузии проводится ранняя диагностика таки заболеваний и с каждым годом методы противодействия редким болезням улучшаются.

