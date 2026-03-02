https://sputnik-georgia.ru/20260302/rossiya-ne-budet-publichno-obsuzhdat-detali-peregovorov-po-ukraine---peskov-297405459.html

Россия не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине – Песков

Несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины прошли в феврале в Женеве за закрытыми дверьми 02.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва доверяет в первую очередь себе, отстаивает собственные интересы и этим будет руководствоваться дальше. Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих интересов именно мирными методами.В феврале в Женеве прошло несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Они проходили за закрытыми дверьми.Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми", однако деталей переговоров не сообщил.Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

