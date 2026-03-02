https://sputnik-georgia.ru/20260302/rossiya-ne-budet-publichno-obsuzhdat-detali-peregovorov-po-ukraine---peskov-297405459.html
Россия не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине – Песков
Россия не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине – Песков
Несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины прошли в феврале в Женеве за закрытыми дверьми
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва доверяет в первую очередь себе, отстаивает собственные интересы и этим будет руководствоваться дальше. Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих интересов именно мирными методами.В феврале в Женеве прошло несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Они проходили за закрытыми дверьми.Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми", однако деталей переговоров не сообщил.Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Россия не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине – Песков
19:23 02.03.2026 (обновлено: 20:28 02.03.2026)
Несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины прошли в феврале в Женеве за закрытыми дверьми
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше", – обратил внимание Песков.
Он отметил, что Москва доверяет в первую очередь себе, отстаивает собственные интересы и этим будет руководствоваться дальше. Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих интересов именно мирными методами.
В феврале в Женеве прошло несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Они проходили за закрытыми дверьми.
Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми", однако деталей переговоров не сообщил.
Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.