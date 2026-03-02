https://sputnik-georgia.ru/20260302/turisty-tratyat-v-restoranakh-gruzii-pochti-v-pyat-raz-bolshe-mestnykh---video-296757620.html
Туристы тратят в ресторанах Грузии почти в пять раз больше местных – видео
Туристы тратят в ресторанах Грузии почти в пять раз больше местных – видео
Sputnik Грузия
Расходы в грузинских ресторанах продолжают расти, но основной вклад в эту динамику вносят туристы 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T16:38+0400
2026-03-02T16:38+0400
2026-03-04T19:30+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
ресторан
туризм
туризм в грузии
туристы
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296757448_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_55b6ed4e055fdeed63701dbbb19992e7.jpg
Согласно статистическим данным, средний чек иностранцев в заведениях общепита значительно превышает траты местных жителей, а темпы роста их расходов опережают общую динамику рынка.Несмотря на то что большинство безналичных платежей по-прежнему приходится на резидентов, именно туристический поток всё активнее формирует обороты ресторанного бизнеса.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296757448_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_945a9e90cde6b557c4a01d231b558f6d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ресторан, туризм, туризм в грузии, туристы, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ресторан, туризм, туризм в грузии, туристы, видео, видеоклуб
Туристы тратят в ресторанах Грузии почти в пять раз больше местных – видео
16:38 02.03.2026 (обновлено: 19:30 04.03.2026)
Расходы в грузинских ресторанах продолжают расти, но основной вклад в эту динамику вносят туристы
Согласно статистическим данным, средний чек иностранцев в заведениях общепита значительно превышает траты местных жителей, а темпы роста их расходов опережают общую динамику рынка.
Несмотря на то что большинство безналичных платежей по-прежнему приходится на резидентов, именно туристический поток всё активнее формирует обороты ресторанного бизнеса.