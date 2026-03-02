https://sputnik-georgia.ru/20260302/v-gruzinskoy-mechte-rezko-otreagirovali-na-post-saakashvili-o-sladkom-golose-irana-297399845.html

В "Грузинской мечте" резко отреагировали на пост Саакашвили о "сладком голосе" Ирана

Sputnik Грузия

В ответ на призывы Саакашвили услышать "сладкий голос" свержения власти в Грузии, в правящей партии экс-президенту посоветовали переслушать записи 2012 года...

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Член Верховного совета Аджарской автономной республики от правящей партии "Грузинская мечта" Цотне Ананидзе прокомментировал заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу событий в Иране. Саакашвили на своей странице в социальной сети написал: "Диктатор убит, Иран свободен, народ празднует. Боже, Боже, дай мне услышать этот сладкий голос на моей родине"."Этот сладкий голос ты уже слышал. 1 октября 2012 года", – написал Ананидзе на своей странице в соцсети. Основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями 1 октября 2012 года выиграла парламентские выборы и пришла к власти, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения". Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта". Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

