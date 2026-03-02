https://sputnik-georgia.ru/20260302/v-yanvare-byli-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-2029-chelovek-297389434.html

В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек

В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек

В январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси 02.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. В январе 2026 года в Грузии было возбуждено уголовные дела в отношении 2029 человек, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.По данным ведомства, в январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси, в Аджарии – 263 случая.В январе 2026 года показатели начала уголовного преследования по отдельным статьям УК распределились следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

