https://sputnik-georgia.ru/20260302/v-yanvare-byli-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-2029-chelovek-297389434.html
В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек
В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек
Sputnik Грузия
В январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T11:48+0400
2026-03-02T11:48+0400
2026-03-02T11:56+0400
грузия
новости
общество
преступность в грузии
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23957/19/239571941_0:0:1998:1124_1920x0_80_0_0_018bdc5f081ca5f10d41f22eb3dcfe42.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. В январе 2026 года в Грузии было возбуждено уголовные дела в отношении 2029 человек, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.По данным ведомства, в январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси, в Аджарии – 263 случая.В январе 2026 года показатели начала уголовного преследования по отдельным статьям УК распределились следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23957/19/239571941_110:0:1609:1124_1920x0_80_0_0_ec656ecd6eec867c20954ab33a12f7ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, преступность в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, преступность в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В январе были возбуждены уголовные дела в отношении 2029 человек
11:48 02.03.2026 (обновлено: 11:56 02.03.2026)
В январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. В январе 2026 года в Грузии было возбуждено уголовные дела в отношении 2029 человек, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.
По данным ведомства, в январе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования – 667 – зафиксировано в Тбилиси, в Аджарии – 263 случая.
В январе 2026 года показатели начала уголовного преследования по отдельным статьям УК распределились следующим образом:
незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества – 536;
незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство – 8;
изготовление поддельных документов – 105 случаев.