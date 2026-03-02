https://sputnik-georgia.ru/20260302/voyska-rossii-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-zone-svo-297405318.html

Войска России освободили три населенных пункта в зоне СВО

Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны... 02.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Бойцы российской армии за прошедшие сутки установили контроль над тремя населенными пунктами – селом Круглое Харьковской области, а также Дробышево и Резниковкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Благодаря активным наступательным действиям подразделения армии РФ продолжают планомерно продвигаться вглубь обороны противника, занимая более выгодные позиции и освобождая населенные пункты в зоне СВО.Кроме того, силами Черноморского флота РФ уничтожено три безэкипажных катера ВСУ."Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", – говорится в сообщении российского военного ведомства.Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, следует из оперативных данных Минобороны России.Уточняется, что благодаря слаженным действиям бойцов российской армии противнику был нанесен значительный урон. За минувшие сутки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

