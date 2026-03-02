https://sputnik-georgia.ru/20260302/voyska-rossii-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-zone-svo-297405318.html
Войска России освободили три населенных пункта в зоне СВО
Войска России освободили три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны... 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T17:27+0400
2026-03-02T17:27+0400
2026-03-02T20:31+0400
россия
политика
минобороны рф
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1b/292286158_0:171:3179:1959_1920x0_80_0_0_1afa1a8d6c8fa307395461760a7ea079.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Бойцы российской армии за прошедшие сутки установили контроль над тремя населенными пунктами – селом Круглое Харьковской области, а также Дробышево и Резниковкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Благодаря активным наступательным действиям подразделения армии РФ продолжают планомерно продвигаться вглубь обороны противника, занимая более выгодные позиции и освобождая населенные пункты в зоне СВО.Кроме того, силами Черноморского флота РФ уничтожено три безэкипажных катера ВСУ."Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", – говорится в сообщении российского военного ведомства.Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, следует из оперативных данных Минобороны России.Уточняется, что благодаря слаженным действиям бойцов российской армии противнику был нанесен значительный урон. За минувшие сутки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1b/292286158_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_ded4522954417569fe4acc48629fa907.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
Войска России освободили три населенных пункта в зоне СВО
17:27 02.03.2026 (обновлено: 20:31 02.03.2026)
Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Бойцы российской армии за прошедшие сутки установили контроль над тремя населенными пунктами – селом Круглое Харьковской области, а также Дробышево и Резниковкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Благодаря активным наступательным действиям подразделения армии РФ продолжают планомерно продвигаться вглубь обороны противника, занимая более выгодные позиции и освобождая населенные пункты в зоне СВО.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке российского Минобороны.
Кроме того, силами Черноморского флота РФ уничтожено три безэкипажных катера ВСУ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", – говорится в сообщении российского военного ведомства.
Дежурными средствами ПВО РФ за истекшие сутки сбито две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 украинских беспилотников самолетного типа, следует из оперативных данных Минобороны России.
Уточняется, что благодаря слаженным действиям бойцов российской армии противнику был нанесен значительный урон. За минувшие сутки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике.