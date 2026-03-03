https://sputnik-georgia.ru/20260303/297422801.html

"Нефть по 100" опаснее ракет

Американцы просто вынуждают Тегеран сделать атомные бомбы, чтобы "ярость" и "рык" затихли, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

История ничему не учит, и новая американо-израильская агрессия против Ирана стратегически безуспешна – по-старому. Варварское убийство военно-политического руководства Исламской республики Иран (ИРИ) не приблизило США к целям – дестабилизации исламской республики, капитуляции Тегерана, закрытию иранской ядерной программы, смене правительства на "удобное" Вашингтону (для контроля месторождений нефти и газа).Перекрытый силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив оказался страшным оружием возмездия – неограниченной дальности и огромной разрушительной силы. В дополнение к массированным ударам иранских ракет по объектам в Израиле и ближневосточным военным базам США, Британии, Германии, Франции.Представитель командования КСИР генерал Сардар Джаббари 2 марта заявил: "Мы сожжем любой корабль, который попытается пересечь Ормузский пролив. Ни одна капля нефти не покинет регион". Блокада пролива полная – Корпус стражей исламской революции (лучшие войска, иранская гвардия) готовы уничтожать не только танкеры. Здесь проходит около 20% мирового потребления нефти и более 30% сжиженного природного газа, плотность судоходства – до 3 000 танкеров в месяц.Поэтому баррель нефти Brent сразу вырос в цене на 8%, а цена газа на бирже в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. куб. м – впервые с января 2023 года. Дефицит углеводородов для мировой экономики влечет последствия опаснее прилета иранских ракет.Уверения американского Центрального командования (CENTCOM) об "открытом" Ормузском проливе явно противоречат картинам горящих и тонущих танкеров. Для контроля/блокады судоходного фарватера (два маршрута по две мили шириной) в самой узкой 33-км части пролива патрулирование или минирование необязательно. Ирану достаточно использовать ударные БПЛА и безэкипажные катера. Для военных целей на море КСИР использует противокорабельные ракеты. Так, авианосец Abraham Lincoln ВМС США атакован четырьмя крылатыми ракетами на удалении 250 км от иранского побережья, и вынужден уйти из Аравийского моря в юго-восточную часть Индийского океана.Американо-израильские налеты "Эпическая ярость" и "Львиный рык" явно идут не по плану. "Сосредоточенные в регионе силы Пентагона и ЦАХАЛ еще отчаянно бьют по территории Ирана площадью более 1,6 млн кв. км (четыре Ирака). И все же эти "яростные львы" изрядно подавлены шквалом гиперзвуковых ракет Fattah (15 Махов), высокой стойкостью и боевой эффективностью КСИР. Удары иранских ракет по Иерусалиму и Тель-Авиву снова (как и летом 2025 года) доказали: мифологизированный "купол" израильской ПВО – не железный. Тегеран технологически готов к ракетным ударам дальностью до 2 000 км. Пентагон перебрасывает комплексы ПВО-ПРО THAAD и Patriot с Дальнего Востока на Ближний.Танец на грабляхЗаявления президента США Дональда Трампа о готовности иранского руководства к переговорам под белым флагом в Тегеране считают "бредовыми фантазиями". Газета The Washington Post констатировала: "Иран готов к возмездию... В Пентагоне царит напряжение". И еще: "Менее чем за три дня конфликт вышел за рамки первоначальных целей в Иране, Израиле и Ираке и угрожает примерно 300 миллионам мирных жителей в более чем десятке стран". Здесь точно не Венесуэла, мистер Трамп.В Саудовской Аравии и Кувейте после иранских ударов закрыты американские дипломатические представительства. Протестующие штурмуют территории посольств США в Карачи и Багдаде. Израильские ВВС бомбят Ливан. Растут площадь и ожесточенность военной эскалации на Ближнем Востоке. В Пентагоне предупреждали, что успех операции не гарантирован, и война с Ираном может во всех смыслах дорого обойтись США.Вашингтон пытается убедить государства Персидского залива присоединиться к войне против Ирана, однако региональные соседи рассчитывают на скорое окончание конфликта. Американские союзники на Ближнем Востоке осознали, насколько они беззащитны – вместе со всеми базами Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана. Премьер Испании Педро Санчес осудил удары США и Израиля: "Нападение на Иран представляет собой эскалацию и способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка". И "жалкий лепет оправданья" – постпред США при ООН Майк Уолтц объяснил агрессию добрым намерением Трампа завершить начавшуюся 47 лет назад "бесконечную" войну с Ираном.Погибший 28 февраля, в начале американо-израильской операции верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее утверждал, что Иран готов ответить на любое военное вмешательство США, и нанести противнику невосполнимый урон: "Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, ведь иранский народ никогда не сдается". Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что Иран на переговорах в начале 2026 года сообщил о наличии 460 кг урана с обогащением до 60% для создания 11 ядерных бомб. Американцы просто вынуждают Тегеран сделать эти бомбы, чтобы "Эпическая ярость" и "Львиный рык" окончательно затихли вдалеке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

