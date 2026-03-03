https://sputnik-georgia.ru/20260303/bank-liberty-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-pozharom-v-svoem-golovnom-ofise-v-tbilisi-297411887.html

Банк Liberty сделал заявление в связи с пожаром в своем головном офисе в Тбилиси

Сейчас работа банка не находится под угрозой, и процесс обслуживания продолжается бесперебойно, отметили в компании 03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сильный пожар возник накануне поздно вечером в здании головного офиса банка Liberty в районе Ваке на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси – в результате инцидента никто не пострадал, сообщают в организации. По словам генерального директора Liberty Bank Беки Гогичаишвили, вся критическая инфраструктура банка уцелела."Возгорание произошло во вспомогательной лифтовой шахте, расположенной на внешнем фасаде. Соответственно, огонь не распространился на офисные помещения. Вся критически важная инфраструктура банка не повреждена. Таким образом, предоставление банковских услуг не находится под угрозой", – сказал Гогичаишвили.Пожар был обнаружен и локализован на ранней стадии благодаря оперативному реагированию соответствующих служб, отметили ранее в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. "Шахта грузового лифта 18-этажного главного офиса банка сгорела. К счастью, никто не пострадал... Пожар полностью потушен. Я не могу заранее сказать, что могло быть причиной пожара, на данный момент ничего не известно. Внутри никого не было", –рассказал глава службы ЧС Темур Мгебришвили. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами на сумму почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

