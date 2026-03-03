День матери празднуют в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260303/den-materi-prazdnuyut-v-gruzii-297410861.html

Женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными 03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия 3 марта празднует День матери, этот день в стране является выходным.История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника. Его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стал праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

