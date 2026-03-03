Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260303/den-materi-prazdnuyut-v-gruzii-297410861.html
День матери празднуют в Грузии
День матери празднуют в Грузии
Sputnik Грузия
Женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T09:48+0400
2026-03-03T09:54+0400
звиад гамсахурдия
нино бурджанадзе
эдуард шеварднадзе
новости
общество
грузия
женщины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23044/12/230441272_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_159c35323612e4c24484ff3edce5138b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия 3 марта празднует День матери, этот день в стране является выходным.История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника. Его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стал праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23044/12/230441272_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8a5b795bc53f27c8553500ae06148985.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
звиад гамсахурдия, нино бурджанадзе, эдуард шеварднадзе, новости, общество, грузия, женщины
звиад гамсахурдия, нино бурджанадзе, эдуард шеварднадзе, новости, общество, грузия, женщины

День матери празднуют в Грузии

09:48 03.03.2026 (обновлено: 09:54 03.03.2026)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЦветы продаются на улицах столицы Грузии в День матери
Цветы продаются на улицах столицы Грузии в День матери - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия 3 марта празднует День матери, этот день в стране является выходным.
История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили.
Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника. Его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Кстати, 8 Марта вновь стал праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.
Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0