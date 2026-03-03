https://sputnik-georgia.ru/20260303/den-materi-v-gruzii-sovremennyy-prazdnik-stavshiy-traditsiey---video-297421564.html
День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией - видео
День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией - видео
Грузия 3 марта отмечает День матери, который в стране является выходным.
История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, при котором в 1991 году парламент установил новую праздничную дату вместо Международного женского дня 8 Марта – его тогда отменили.Правда, спустя более десяти лет 8 Марта в Грузии был восстановлен. Это решение было принято при Эдуарде Шеварднадзе в 2002 году и теперь в начале весны Грузия отмечает сразу два государственных женских праздника.
