https://sputnik-georgia.ru/20260303/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobodili-rossiyskie-voyska-v-zone-svo-297419154.html
Еще два населенных пункта освободили российские войска в зоне СВО
Еще два населенных пункта освободили российские войска в зоне СВО
Sputnik Грузия
Бойцы армии РФ, действуя активно и решительно, продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T11:51+0400
2026-03-03T11:51+0400
2026-03-03T17:00+0400
россия
в мире
минобороны рф
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290707548_0:284:2833:1878_1920x0_80_0_0_ec41a85f0d56becdf39375d7035a8eba.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Два населенных пункта – село Бобылевка в Сумской области и Веселенка в Запорожье – взяты под контроль бойцами российской армии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Уточняется, что военные армии РФ продолжают активные наступательные действия в зоне СВО.В Минобороны РФ сообщили также, что бойцы группировки "Восток" при освобождении Риздвянки смогли за счет активных боестолкновений и наступления продвинуться в глубину до шести километров."В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", – говорится в сообщении.Об освобождении Риздвянки МО России сообщило 24 февраля. В военном ведомстве уточнили, что в освобожденном районе бойцы "Востока" провели мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника. Под контроль армии РФ взято более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров.Кроме того, противник потерял десять боевых бронированных машин, 12 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", добавили в военном министерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290707548_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_bcda6fff809fa21156276a614768bef7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
Еще два населенных пункта освободили российские войска в зоне СВО
11:51 03.03.2026 (обновлено: 17:00 03.03.2026)
Бойцы армии РФ, действуя активно и решительно, продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Два населенных пункта – село Бобылевка в Сумской области и Веселенка в Запорожье – взяты под контроль бойцами российской армии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Уточняется, что военные армии РФ продолжают активные наступательные действия в зоне СВО.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области", – следует из оперативной сводки военного ведомства.
В Минобороны РФ сообщили также, что бойцы группировки "Восток" при освобождении Риздвянки смогли за счет активных боестолкновений и наступления продвинуться в глубину до шести километров.
"В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", – говорится в сообщении.
Об освобождении Риздвянки МО России сообщило 24 февраля. В военном ведомстве уточнили, что в освобожденном районе бойцы "Востока" провели мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника. Под контроль армии РФ взято более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров.
Кроме того, противник потерял десять боевых бронированных машин, 12 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", добавили в военном министерстве.