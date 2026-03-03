https://sputnik-georgia.ru/20260303/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobodili-rossiyskie-voyska-v-zone-svo-297419154.html

Еще два населенных пункта освободили российские войска в зоне СВО

Бойцы армии РФ, действуя активно и решительно, продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Два населенных пункта – село Бобылевка в Сумской области и Веселенка в Запорожье – взяты под контроль бойцами российской армии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Уточняется, что военные армии РФ продолжают активные наступательные действия в зоне СВО.В Минобороны РФ сообщили также, что бойцы группировки "Восток" при освобождении Риздвянки смогли за счет активных боестолкновений и наступления продвинуться в глубину до шести километров."В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", – говорится в сообщении.Об освобождении Риздвянки МО России сообщило 24 февраля. В военном ведомстве уточнили, что в освобожденном районе бойцы "Востока" провели мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника. Под контроль армии РФ взято более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров.Кроме того, противник потерял десять боевых бронированных машин, 12 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", добавили в военном министерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

