Глава Нацбанка Грузии провела переговоры с технической миссией МВФ

2026-03-03T14:05+0400

2026-03-03T14:05+0400

2026-03-03T14:10+0400

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителями миссии Международного валютного фонда по технической помощи.Миссия МВФ по технической помощи с 18 февраля текущего года провела интенсивные продуктивные встречи с различными департаментами Национального банка Грузии, представителями министерства экономики и финансов, а также с руководителями пенсионного агентства и казначейских служб ведущих коммерческих банков.Согласно информации Национального банка, обсуждались вопросы дальнейшего расширения рамок проведения монетарных операций банка. В частности, совершенствование рамок обеспечения, используемого при операциях по управлению ликвидностью, и соответствующее управление рисками.Как отметила Натия Турнава, для Национального банка важно сотрудничество с МВФ в направлении постоянного совершенствования рамок проведения монетарных операций и укрепления устойчивости финансовой системы. Также было подчеркнуто, что после получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнерами разработает приоритеты и последовательный план действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

