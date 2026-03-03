https://sputnik-georgia.ru/20260303/glava-nabanka-gruziya-provela-peregovory-s-tekhnicheskoy-missiey-mvf-297408384.html
Глава Нацбанка Грузии провела переговоры с технической миссией МВФ
Глава Нацбанка Грузии провела переговоры с технической миссией МВФ
Sputnik Грузия
После получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнерами разработает приоритеты и последовательный план действий, заявила глава регулятора 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T14:05+0400
2026-03-03T14:05+0400
2026-03-03T14:10+0400
новости
экономика
грузия
натия турнава
мвф
международный валютный фонд
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителями миссии Международного валютного фонда по технической помощи.Миссия МВФ по технической помощи с 18 февраля текущего года провела интенсивные продуктивные встречи с различными департаментами Национального банка Грузии, представителями министерства экономики и финансов, а также с руководителями пенсионного агентства и казначейских служб ведущих коммерческих банков.Согласно информации Национального банка, обсуждались вопросы дальнейшего расширения рамок проведения монетарных операций банка. В частности, совершенствование рамок обеспечения, используемого при операциях по управлению ликвидностью, и соответствующее управление рисками.Как отметила Натия Турнава, для Национального банка важно сотрудничество с МВФ в направлении постоянного совершенствования рамок проведения монетарных операций и укрепления устойчивости финансовой системы. Также было подчеркнуто, что после получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнерами разработает приоритеты и последовательный план действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_079f7f8df75d8fee8308b7dea85448f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, экономика, грузия, натия турнава, мвф, международный валютный фонд, национальный банк грузии
новости, экономика, грузия, натия турнава, мвф, международный валютный фонд, национальный банк грузии
Глава Нацбанка Грузии провела переговоры с технической миссией МВФ
14:05 03.03.2026 (обновлено: 14:10 03.03.2026)
После получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнерами разработает приоритеты и последовательный план действий, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителями миссии Международного валютного фонда по технической помощи.
Миссия МВФ по технической помощи с 18 февраля текущего года провела интенсивные продуктивные встречи с различными департаментами Национального банка Грузии, представителями министерства экономики и финансов, а также с руководителями пенсионного агентства и казначейских служб ведущих коммерческих банков.
Согласно информации Национального банка, обсуждались вопросы дальнейшего расширения рамок проведения монетарных операций банка. В частности, совершенствование рамок обеспечения, используемого при операциях по управлению ликвидностью, и соответствующее управление рисками.
"Особое внимание было уделено шагам, которые способствуют улучшению ликвидности на рынках лари и казначейских обязательств, а также повышению эффективности механизма передачи монетарной политики, особенно в контексте развития рынка РЕПО", – говорится в сообщении Нацбанка.
Как отметила Натия Турнава, для Национального банка важно сотрудничество с МВФ в направлении постоянного совершенствования рамок проведения монетарных операций и укрепления устойчивости финансовой системы.
Также было подчеркнуто, что после получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнерами разработает приоритеты и последовательный план действий.