Граждане Грузии вернутся из Омана спецрейсом
Граждане Грузии вернутся из Омана спецрейсом
03.03.2026
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. До 170 граждан Грузии вылетят из Омана спецрейсом на родину, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
Правительство Грузии организовало спецрейсы для возвращения граждан страны с Ближнего Востока на фоне конфликта.
"В связи с процессами, происходящими в регионе Ближнего Востока, воздушное пространство нескольких стран закрыто. Соответственно, у граждан Грузии, находящихся в регионе, возникают задержки, связанные с поездками. Поэтому правительство Грузии приняло решение организовать специальные рейсы, которые будут осуществляться из тех стран, которые это позволяют, где открыто небо", – сказала Бочоришвили.
Бизнесмен Илья Цулая, находящийся на борту спецрейса, в соцсетях сообщил, что на борту самолета, возвращающегося из Омана, в Грузию летит 122 гражданина.
Кроме этого из стран Ближнего Востока вылетят в ближайшие дни еще два рейса:
4 марта в 19:00 из Эр-Рияда (ОАЭ) в Тбилиси;
5 марта в 19:00 из Маската (Оман) в Тбилиси.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана с связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.