Граждане Грузии вернутся из Омана спецрейсом

Правительство Грузии организовало спецрейсы для возвращения граждан страны с Ближнего Востока 03.03.2026

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. До 170 граждан Грузии вылетят из Омана спецрейсом на родину, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Правительство Грузии организовало спецрейсы для возвращения граждан страны с Ближнего Востока на фоне конфликта. Бизнесмен Илья Цулая, находящийся на борту спецрейса, в соцсетях сообщил, что на борту самолета, возвращающегося из Омана, в Грузию летит 122 гражданина. Кроме этого из стран Ближнего Востока вылетят в ближайшие дни еще два рейса: В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана с связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

