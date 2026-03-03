https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-ne-khochet-vosstanovleniya-otnosheniy-s-ssha-lyuboy-tsenoy--deputat-partii-vlasti-297418501.html

Грузия не хочет восстановления отношений с США любой ценой – депутат партии власти

Грузия не хочет восстановления отношений с США любой ценой – депутат партии власти

03.03.2026

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия не желает восстановления стратегических отношений с США любой ценой, а только на уважении и справедливости, заявил глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили. Делегация парламента Грузии отправилась в США для участия в конференции "Альянс суверенных наций", которая состоится 4-5 марта. По его словам, Грузия рассматривает визит в США как еще один хороший шаг вперед к восстановлению отношений. Политик также отметил, что восстановление отношений на своих условиях страна готова ждать сколько угодно. "Будет это год, два или сколько времени потребуется этому процессу, мы готовы, не эмоционально, а шаг за шагом, спокойно ждать той возможности, когда на справедливой почве появится возможность восстановить эти отношения", – сказал Махашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

