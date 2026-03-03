https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-ne-khochet-vosstanovleniya-otnosheniy-s-ssha-lyuboy-tsenoy--deputat-partii-vlasti-297418501.html
Грузия не хочет восстановления отношений с США любой ценой – депутат партии власти
Грузия не хочет восстановления отношений с США любой ценой – депутат партии власти
03.03.2026
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия не желает восстановления стратегических отношений с США любой ценой, а только на уважении и справедливости, заявил глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили.
Делегация парламента Грузии отправилась в США для участия в конференции "Альянс суверенных наций", которая состоится 4-5 марта.
"Мы не хотим восстановления отношений любой ценой, иначе это произошло бы раньше. А только на почве взаимного уважения и справедливости. И в таком случае динамика, развивающаяся в последнее время, вселяет надежду, что мы сможем сделать это в ближайшем будущем", – сказал Махашвили.
По его словам, Грузия рассматривает визит в США как еще один хороший шаг вперед к восстановлению отношений. Политик также отметил, что восстановление отношений на своих условиях страна готова ждать сколько угодно.
"Будет это год, два или сколько времени потребуется этому процессу, мы готовы, не эмоционально, а шаг за шагом, спокойно ждать той возможности, когда на справедливой почве появится возможность восстановить эти отношения", – сказал Махашвили.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" так и не получила.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет.