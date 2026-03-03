https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-razgromila-daniyu-v-tbilisi-i-vyshla-vo-vtoroy-etap-kvalifikatsii-chm-po-basketbolu-297413400.html

Грузия разгромила Данию в Тбилиси и вышла во второй этап квалификации ЧМ по баскетболу

Грузия разгромила Данию в Тбилиси и вышла во второй этап квалификации ЧМ по баскетболу

Sputnik Грузия

Первую встречу против датчан подопечные Александра Джикича выиграли со счетом – 89:71 03.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-03T11:12+0400

2026-03-03T11:12+0400

2026-03-03T11:27+0400

баскетбол

новости грузинского баскетбола

чемпионат мира по баскетболу

сборная грузии по баскетболу

дания

спорт

грузия

новости

украина

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/03/297412472_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_647c7d41f9b0bcdab35811f73059b3bf.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла команду Дании в Тбилиси в четвертом туре первого этапа квалификации на чемпионат мира и вышла во второй групповой этап – 89:60. Матч имел большое значение для обеих команд группы А. Первую встречу против датчан подопечные Александра Джикича выиграли со счетом – 89:71. Сборная Грузии ушла на перерыв с преимуществом в 12 очков (43:31). В начале второго тайма разрыв настолько увеличился (58:34), что последние 15 минут встречи приобрели формальный характер. Самыми результативными в составе грузинской сборной были легионер Рид – 29 очков, три подбора, семь передач, и капитан команды Торнике Шенгелия – 27 очков, 11 подборов, три передачи. В параллельной встрече Украина уступила Испании – 64:78. Следующие два матча группы пройдут в июле: сборная Грузии сыграет на выезде против Украины (матч состоится в Латвии) 2 июля, а 5 июля примет Испанию. Игроки NBA Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе также помогут сборной в этих матчах. Во втором раунде будут сформированы четыре группы по шесть команд. Лучшие команды из групп A и B будут объединены в группу I, из групп C и D – в группу J, из групп E и F – в группу K, а из групп G и H – в группу L. По результатам второго раунда три лучшие команды из каждой группы пройдут на чемпионат мира. Все очки, заработанные в первом раунде, позволят командам пройти во второй раунд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дания

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, дания, спорт, грузия, новости, украина, тбилиси, торнике шенгелия