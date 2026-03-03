Грузия разгромила Данию в Тбилиси и вышла во второй этап квалификации ЧМ по баскетболу
11:12 03.03.2026 (обновлено: 11:27 03.03.2026)
© Georgian Basketball FederationБаскетбол: Грузия разгромила Данию в Тбилиси и вышла во второй этап квалификации ЧМ по баскетболу
© Georgian Basketball Federation
Первую встречу против датчан подопечные Александра Джикича выиграли со счетом – 89:71
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла команду Дании в Тбилиси в четвертом туре первого этапа квалификации на чемпионат мира и вышла во второй групповой этап – 89:60.
Матч имел большое значение для обеих команд группы А. Первую встречу против датчан подопечные Александра Джикича выиграли со счетом – 89:71.
Сборная Грузии ушла на перерыв с преимуществом в 12 очков (43:31). В начале второго тайма разрыв настолько увеличился (58:34), что последние 15 минут встречи приобрели формальный характер.
Самыми результативными в составе грузинской сборной были легионер Рид – 29 очков, три подбора, семь передач, и капитан команды Торнике Шенгелия – 27 очков, 11 подборов, три передачи.
В параллельной встрече Украина уступила Испании – 64:78.
Следующие два матча группы пройдут в июле: сборная Грузии сыграет на выезде против Украины (матч состоится в Латвии) 2 июля, а 5 июля примет Испанию. Игроки NBA Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе также помогут сборной в этих матчах.
Во втором раунде будут сформированы четыре группы по шесть команд. Лучшие команды из групп A и B будут объединены в группу I, из групп C и D – в группу J, из групп E и F – в группу K, а из групп G и H – в группу L.
По результатам второго раунда три лучшие команды из каждой группы пройдут на чемпионат мира. Все очки, заработанные в первом раунде, позволят командам пройти во второй раунд.