Грузия увеличила в январе экспорт помидоров в Россию в два раза

Грузия увеличила в январе экспорт помидоров в Россию в два раза

03.03.2026

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Грузия в начале года экспортировала на российский рынок томатов на 115,3 тысячи долларов - вдвое больше уровня месяцем ранее. При этом годом ранее поставок не было. Всего грузинские компании поставили в другие страны томатов на 564 тысячи долларов, при этом на Россию пришлось 20% всего экспорта. Все остальные поставки пришлись на Армению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Новости

