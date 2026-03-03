https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-uvelichila-v-yanvare-eksport-pomidorov-v-rossiyu-v-dva-raza-297425382.html
Грузия увеличила в январе экспорт помидоров в Россию в два раза
Грузия увеличила в январе экспорт помидоров в Россию в два раза
03.03.2026
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Грузия в начале года экспортировала на российский рынок томатов на 115,3 тысячи долларов - вдвое больше уровня месяцем ранее. При этом годом ранее поставок не было. Всего грузинские компании поставили в другие страны томатов на 564 тысячи долларов, при этом на Россию пришлось 20% всего экспорта. Все остальные поставки пришлись на Армению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Грузия увеличила в январе экспорт помидоров в Россию в два раза
10:52 03.03.2026 (обновлено: 20:45 03.03.2026)
Грузия в начале года экспортировала на российский рынок томатов на 115,3 тысячи долларов
