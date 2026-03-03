https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-v-yanvare-na-tret-uvelichila-import-rossiyskogo-shokolada-297408778.html

Грузия в январе на треть увеличила импорт российского шоколада

По сравнению с прошлым январем Грузия увеличила закупки на 41% – до 1,4 миллиона долларов 03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в январе этого года нарастила закупку шоколада у России более чем на треть по сравнению с прошлым январем; также на треть вырос импорт сладостей из сахара, и почти в 1,5 раза – мучных изделий, подсчитало РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, за январь 2026 года Грузия импортировала из РФ шоколада и изделий из него на 1,9 миллиона долларов – на 35% больше, чем годом ранее. Но в месячном выражении поставки сократились в 2,6 раза, до минимума с февраля 2025 года. Аналогичная ситуация и с импортом российских мучных изделий. По сравнению с прошлым январем Грузия увеличила закупки на 41% – до 1,4 миллиона долларов, при этом в месячном выражении они снизились в 1,8 раза. В общем объеме больше всего было сладкого печенья (на 430 тысяч долларов) и вафель (на 361 тысячу). За весь прошлый год Грузия закупила у РФ шоколад на 35,4 миллиона долларов (+19% к 2024 году), сладостей из сахара – на 14 миллионов (+6%), а мучного – на 25,3 миллиона (-2%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

