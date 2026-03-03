https://sputnik-georgia.ru/20260303/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-marta-2026-297404103.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 3 марта 2026

По православному церковному календарю 3 марта отмечают день памяти cвятых Льва, Агапита, Флавиана, Космы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Папа РимскийПо церковному календарю 2 марта поминают святителя Льва, папу Римского (440-461), названного "великим" за свое благочестие и успешную защиту Православия.Известный своим благочестием и ученостью, будущий святой, как истинный пастырь, постоянно защищал православное учение от различных лжеучений.Святитель силой своего слова удержал предводителя гуннов Аттилу от разорения Рима в 452 году, а 455-м убедил короля вандалов Гензериха не предавать Рим огню и не проливать кровь.Святой Лев скончался в 461 году. После себя он оставил патриарху Цареградскому Флавиану послание о двух природах (естествах) Господа Иисуса Христа – Божеской и человеческой.Агапит исповедникПо церковному календарю 2 марта поминают святого Агапита, епископа Синадского исповедника.Родился будущий святой в христианской семье во время правления императоров-соправителей Диоклетиана (284-305) и Максимиана (284-305) в Каппадокии.В молодые годы, стремясь к монашеской жизни, он поступил в монастырь и служил всем братьям обители. Император Ликиний (307-324), узнав, что инок Агапит обладает большой физической силой, распорядился определить его на военную службу вопреки его желанию.Возможность освободиться от военной службы будущий святитель получил после смерти Ликиния, благодаря дару чудотворения, полученному от Господа. Он исцелил больного слугу Константина Великого (306-337) и получил разрешение вернуться в свою обитель.Синадский епископ вскоре после этого рукоположил Агапита в сан пресвитера, а после его смерти святого единодушно избрали на кафедру епископа Синадского.По молитвам святого Агапита, который мудро управлял паствой, совершались многочисленные чудеса. Он мирно скончался в глубокой старости.Патриарх ЦареградскийПо церковному календарю 2 марта поминают святителя Флавиана исповедника, Патриарха Цареградского.Кафедру будущий святой занимал при царе Феодосии Младшем (408-450) и его сестре, благоверной царице Пульхерии. Сначала он был пресвитером и сосудохранителем в cоборной церкви. На патриарший престол его возвели после смерти святого Патриарха Прокла в период, когда внутренние смуты и лжеучения раздирали церковное единство.Святитель в 448 году созвал Поместный Собор в Константинополе для рассмотрения ереси Евтихия, утверждавшего одно естество в Господе. Евтихия, упорствующего в своем заблуждении, отлучили от Церкви и лишили сана.Но могущественные покровители Евтихия интригами добились от императора разрешения на созыв Ефесского собора, на котором еретика оправдали и патриарха Флавиана осудили.Святого на заседании собора сначала жестоко избили, а затем, возложив на него тяжелые вериги, осудили на изгнание в Ефес. Однако Господь прекратил его дальнейшие страдания, послав ему смерть примерно в 449-459 годах.Косма ЯхромскийПо церковному календарю 2 марта поминают преподобного Косму Яхромского.Будущий святой служил у одного боярина, которого утешал чтением книг во время продолжительной болезни. Переезжая из города в город, они как-то остановились на реке Яхроме, где Косме на дереве явилась икона Успения Пресвятой Богородицы, повелевшая ему стать иноком и устроить обитель.Господин Космы получил тут же от иконы исцеление, а он принял постриг в Печерском монастыре в Киеве. Затем он отправился на Яхрому и при помощи добрых христиан построил храм Успения Пресвятой Богородицы в 40 верстах от города Владимир.Вскоре там собралась братия и образовалась обитель, игуменом которой был избран преподобный Косма. Преподобный скончался в глубокой старости в 1492 году. Его похоронили в монастыре, им же основанном.ИмениныПо церковному календарю 2 марта именины отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Павел и Лев.Материал подготовлен на основе открытых источников

