Кто и как формирует турпоток в Грузию и роль России - видео

Туристический поток в Грузию в 2025 году остаётся на высоком уровне – страну посетили почти 8 млн иностранных гостей. Крупнейшим источником туристов... 03.03.2026, Sputnik Грузия

За год россияне совершили около 1,57 млн поездок, что больше, чем у любой другой страны, и на 11% превышает показатели прошлого года. На втором и третьем местах находятся Турция и Армения, однако их динамика менее устойчива: турецкий поток сократился, а армянский – остался на прежнем уровне.В десятку основных туристических рынков также вошли Израиль, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Несмотря на быстрый рост интереса со стороны Азии, именно российские туристы продолжают играть ключевую роль в структуре турпотока Грузии в 2025 году.

