Курс лари на вторник – 2,6922 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6922 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0163 лари по отношению к доллару 03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 марта в размере 2,6922 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0163 лари по отношению к доллару.

