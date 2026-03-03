https://sputnik-georgia.ru/20260303/mvd-nazvalo-predpolozhitelnuyu-prichinu-pozhara-v-liberty-bank-v-tbilisi-297415938.html

МВД назвало предположительную причину пожара в Liberty Bank в Тбилиси

03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. МВД Грузии начало расследование пожара, вспыхнувшего в 18-этажном здании головного офиса Liberty Bank на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, по статье 187 Уголовного кодекса "Повреждение или уничтожение чужого имущества", говорится в заявлении ведомства. Поздно ночью в Центр управления общественной безопасностью "112" поступил звонок о пожаре в здании головного офиса Liberty Bank. В кратчайшие сроки после получения сообщения на место прибыли пожарные и приступили к активным работам по тушению возгорания. На место происшествия были также мобилизованы другие соответствующие подразделения МВД. Вскоре пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, загорелась шахта грузового лифта. Согласно полученной сотрудниками правоохранительных органов информации, на одном из этажей здания велись ремонтные работы, в которых использовался сварочный аппарат. Предположительно, искры от сварочного аппарата стали причиной пожара, который распространился на другие этажи. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия по различным направлениям. Рассматриваются все возможные другие версии пожара. Принимаются соответствующие меры для установления точной причины пожара, назначена экспертиза. По словам генерального директора Liberty Bank Беки Гогичаишвили, вся критическая инфраструктура банка уцелела. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

