Новый дорожный знак и увеличение штрафов: в законодательство Грузии вносятся изменения

Новый дорожный знак и увеличение штрафов: в законодательство Грузии вносятся изменения

03.03.2026

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. "Остановка возле пожарного гидранта запрещена" – к дорожным знакам в Грузии добавят новый запрещающий знак; соответствующее изменение вносится в "Кодекс административных правонарушений" и Закон "О дорожном движении" по инициативе Министерства внутренних дел Грузии. Несоблюдение требований этого запрещающего знака повлечет за собой штраф для водителя в размере 200 лари. В результате принятия пакета законодательных актов, на данном этапе рассматриваемого парламентом во втором чтении, существующие штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличиваются, а ответственность ужесточается. Согласно заявлению замминистра Александра Дарахвелидзе, движение транспортных средств категорий N2 и N3 по дорогам общего пользования в пределах административных границ Тбилисского муниципалитета (за исключением дорог, по которым разрешено транзитное движение), в том случае, если пунктом назначения грузоперевозок является не Тбилиси, влечет за собой штраф в размере 500 лари, а движение транспортных средств по тротуару – штраф в размере 200 лари. Эта мера также повлечет за собой штраф в размере 50 лари для транспортных средств категорий M3, N2 и N3. Кроме того, штрафы, налагаемые за остановку транспортного средства на тротуаре или пешеходном переходе, дифференцированы в зависимости от административного центра. В частности, эта мера повлечет за собой штраф в размере 100 лари в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди, Ахалцихе, Озургети и грузинских курортах. Во всех остальных городах штраф составит 10 лари. Согласно проекту закона, остановка или стоянка любого транспортного средства, кроме микроавтобуса, на специальной полосе (полосе для автобусов), расположенной в противоположном направлении от общего потока транспортных средств, повлечет за собой штраф в размере 200 лари. Кроме того, умышленные дрифт или занос, приведшие к незначительному ущербу имущества или повреждению человека, караются штрафом в размере 500 лари и лишением водительских прав на шесть месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

