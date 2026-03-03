Грузия
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Sputnik Грузия
Главы правительств Грузии и Армении выступят с совместными заявлениями для СМИ 03.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-4 марта посетит с рабочим визитом Грузию, сообщили в администрации правительства. Армянского коллегу примет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После встречи глав правительств с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством премьеров. Затем главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ. Премьер-министр Армении прибудет в Грузию в сопровождении делегации, в состав которой входят: руководитель аппарата главы правительства Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом

13:31 03.03.2026 (обновлено: 13:50 03.03.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе и Никол Пашинян
Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
© Сourtesy of Georgian Government
Главы правительств Грузии и Армении выступят с совместными заявлениями для СМИ
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-4 марта посетит с рабочим визитом Грузию, сообщили в администрации правительства.
Армянского коллегу примет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После встречи глав правительств с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством премьеров.
Затем главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Премьер-министр Армении прибудет в Грузию в сопровождении делегации, в состав которой входят: руководитель аппарата главы правительства Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян.

Грузия и Армения

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
