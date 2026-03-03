https://sputnik-georgia.ru/20260303/pashinyan-pribudet-v-gruziyu-s-dvukhdnevnym-rabochim-vizitom-297417149.html
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Sputnik Грузия
Главы правительств Грузии и Армении выступят с совместными заявлениями для СМИ 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T13:31+0400
2026-03-03T13:31+0400
2026-03-03T13:50+0400
грузия
новости
политика
ереван
тбилиси
армения
никол пашинян
ираклий кобахидзе
арарат мирзоян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289916602_26:0:1848:1025_1920x0_80_0_0_91cc0043e081362cb310bcd83d63e7de.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-4 марта посетит с рабочим визитом Грузию, сообщили в администрации правительства. Армянского коллегу примет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После встречи глав правительств с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством премьеров. Затем главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ. Премьер-министр Армении прибудет в Грузию в сопровождении делегации, в состав которой входят: руководитель аппарата главы правительства Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ереван
тбилиси
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289916602_253:0:1620:1025_1920x0_80_0_0_88022f9f5ee61461faa0b390f1aa229d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, арарат мирзоян
грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, арарат мирзоян
Пашинян прибудет в Грузию с двухдневным рабочим визитом
13:31 03.03.2026 (обновлено: 13:50 03.03.2026)
Главы правительств Грузии и Армении выступят с совместными заявлениями для СМИ
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-4 марта посетит с рабочим визитом Грузию, сообщили в администрации правительства.
Армянского коллегу примет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После встречи глав правительств с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством премьеров.
Затем главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Премьер-министр Армении прибудет в Грузию в сопровождении делегации, в состав которой входят: руководитель аппарата главы правительства Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.