По месту проведения переговоров по Украине пока нет ясности – Песков
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Пока нет ясности, когда и где может состояться очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине, а также рано судить, повлияет ли на их ход конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Вместе с тем он подчеркнул, что едва ли возможно говорить о том, что площадкой для обсуждений может стать Абу-Даби, учитывая происходящие на Ближнем Востоке события.
"Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи (по мирному урегулированию на Украине – Sputnik) в Абу-Даби, по понятным причинам", – добавил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин прикладывает усилия, чтобы снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке. Накануне у Путина состоялся международный телефонный разговор, который касался ситуации в Иране. Сегодня, по словам Пескова, планируется еще один звонок у президента.
При этом, по словам Пескова, рано судить, повлияет ли конфликт между США, Израилем и Ираном на ход мирных переговоров по Украине. Необходимо время, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Он также отметил, что "у американцев работы добавилось в эти дни".
"Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет, но очевидно, что у американцев работы добавилось в эти дни", – отметил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине планируется провести в период с 5 по 8 марта. Встреча трехсторонней группы должна состояться в Абу-Даби. Пока ни одна сторона из участвующих в переговорном процессе эту встречу не отменила.
Первый раунд мирных переговоров прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Это были первые трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля.
17-18 февраля состоялась еще одна встреча трехсторонней переговорной группы. На этот раз делегации встречались в Женеве.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.