https://sputnik-georgia.ru/20260303/po-mestu-provedeniya-peregovorov-po-ukraine-poka-net-yasnosti--peskov-297420550.html

По месту проведения переговоров по Украине пока нет ясности – Песков

По месту проведения переговоров по Украине пока нет ясности – Песков

Sputnik Грузия

Пока рано судить, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на ход и темпы переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, отметил пресс-секретарь... 03.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-03T19:20+0400

2026-03-03T19:20+0400

2026-03-03T19:20+0400

в мире

россия

политика

украина

ближний восток

иран

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/02/265696554_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_e1895cf10d2734d5fa8c8ad3824af87f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Пока нет ясности, когда и где может состояться очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине, а также рано судить, повлияет ли на их ход конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Вместе с тем он подчеркнул, что едва ли возможно говорить о том, что площадкой для обсуждений может стать Абу-Даби, учитывая происходящие на Ближнем Востоке события.Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин прикладывает усилия, чтобы снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке. Накануне у Путина состоялся международный телефонный разговор, который касался ситуации в Иране. Сегодня, по словам Пескова, планируется еще один звонок у президента.При этом, по словам Пескова, рано судить, повлияет ли конфликт между США, Израилем и Ираном на ход мирных переговоров по Украине. Необходимо время, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Он также отметил, что "у американцев работы добавилось в эти дни".Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине планируется провести в период с 5 по 8 марта. Встреча трехсторонней группы должна состояться в Абу-Даби. Пока ни одна сторона из участвующих в переговорном процессе эту встречу не отменила.Первый раунд мирных переговоров прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Это были первые трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля.17-18 февраля состоялась еще одна встреча трехсторонней переговорной группы. На этот раз делегации встречались в Женеве.В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

ближний восток

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, украина, ближний восток, иран, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины