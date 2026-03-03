https://sputnik-georgia.ru/20260303/pravitelstvo-gruzii-prinyalo-reshenie-ogranichit-razvedenie-v-strane-10-porod-sobak-297424545.html
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Решением правительства Грузии в стране на ближайшие три года введен мораторий на разведение 10 пород собак; нарушение правил будет караться штрафами. Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных. Разведение любых метисов пород запрещено. По решению правительства, на три года будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска. По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека. Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак: Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много: Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба. При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Правительство Грузии приняло решение ограничить разведение в стране 10 пород собак
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Решением правительства Грузии в стране на ближайшие три года введен мораторий на разведение 10 пород собак; нарушение правил будет караться штрафами.
Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных. Разведение любых метисов пород запрещено.
По решению правительства, на три года будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска.
По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека.
Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак:
американский питбультерьер;
стаффордширский бультерьер.
Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много:
Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба.
При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет.
Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.