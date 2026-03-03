https://sputnik-georgia.ru/20260303/pravitelstvo-gruzii-prinyalo-reshenie-ogranichit-razvedenie-v-strane-10-porod-sobak-297424545.html

Правительство Грузии приняло решение ограничить разведение в стране 10 пород собак

Правительство Грузии приняло решение ограничить разведение в стране 10 пород собак

Sputnik Грузия

Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета 03.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-03T22:15+0400

2026-03-03T22:15+0400

2026-03-03T22:15+0400

грузия

новости

общество

домашние животные

собака

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24812/15/248121570_0:177:3022:1877_1920x0_80_0_0_1b6b12e38819d2ef945d870d82476f31.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Решением правительства Грузии в стране на ближайшие три года введен мораторий на разведение 10 пород собак; нарушение правил будет караться штрафами. Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных. Разведение любых метисов пород запрещено. По решению правительства, на три года будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска. По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека. Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак: Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много: Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба. При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, домашние животные, собака