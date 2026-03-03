Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре" – видео
Поэт XII века Шота Руставели – одна из величайших фигур в грузинской культуре
Он оказал огромное влияние на грузинскую литературу, создав бессмертную поэму "Витязь в тигровой шкуре". Этот уникальный шедевр переведен более чем на 50 языков мира.
Поэма продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии. Ее изучают в школах, университетах, литературных кружках, а автор поэмы – одна из самых почитаемых фигур в истории Грузии.
Имя Шота Руставели стало символом национальной гордости и нарицательным определением – для обозначения поэтического гения. Именем Шота Руставели названы площади, улицы и проспекты в городах Грузии.
Тбилисский Национальный театр, Батумский университет, Грузинский университет театра и кино, Тбилисский аэропорт тоже носят его имя.
