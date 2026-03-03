Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260303/shota-rustaveli-i-ego-bessmertnoe-tvorenie-vityaz-v-tigrovoy-shkure---video-297421905.html
Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре" – видео
Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре" – видео
Sputnik Грузия
Поэт XII века Шота Руставели – одна из величайших фигур в грузинской культуре 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T18:28+0400
2026-03-03T19:17+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
шота руставели
культура
грузинская культура
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/03/297421735_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d860858684c32949c608b0298a8f2edd.jpg
Он оказал огромное влияние на грузинскую литературу, создав бессмертную поэму "Витязь в тигровой шкуре". Этот уникальный шедевр переведен более чем на 50 языков мира.Поэма продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии. Ее изучают в школах, университетах, литературных кружках, а автор поэмы – одна из самых почитаемых фигур в истории Грузии.Имя Шота Руставели стало символом национальной гордости и нарицательным определением – для обозначения поэтического гения. Именем Шота Руставели названы площади, улицы и проспекты в городах Грузии.Тбилисский Национальный театр, Батумский университет, Грузинский университет театра и кино, Тбилисский аэропорт тоже носят его имя.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/03/297421735_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_279644cd0f0aa079f9c8062aef2bf02e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шота руставели, культура, грузинская культура, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шота руставели, культура, грузинская культура, видео, видеоклуб

Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре" – видео

18:28 03.03.2026 (обновлено: 19:17 03.03.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Поэт XII века Шота Руставели – одна из величайших фигур в грузинской культуре
Он оказал огромное влияние на грузинскую литературу, создав бессмертную поэму "Витязь в тигровой шкуре". Этот уникальный шедевр переведен более чем на 50 языков мира.

Поэма продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии. Ее изучают в школах, университетах, литературных кружках, а автор поэмы – одна из самых почитаемых фигур в истории Грузии.

Имя Шота Руставели стало символом национальной гордости и нарицательным определением – для обозначения поэтического гения. Именем Шота Руставели названы площади, улицы и проспекты в городах Грузии.

Тбилисский Национальный театр, Батумский университет, Грузинский университет театра и кино, Тбилисский аэропорт тоже носят его имя.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0