Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре" – видео

Шота Руставели и его бессмертное творение "Витязь в тигровой шкуре"

Поэт XII века Шота Руставели – одна из величайших фигур в грузинской культуре

Он оказал огромное влияние на грузинскую литературу, создав бессмертную поэму "Витязь в тигровой шкуре". Этот уникальный шедевр переведен более чем на 50 языков мира.Поэма продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии. Ее изучают в школах, университетах, литературных кружках, а автор поэмы – одна из самых почитаемых фигур в истории Грузии.Имя Шота Руставели стало символом национальной гордости и нарицательным определением – для обозначения поэтического гения. Именем Шота Руставели названы площади, улицы и проспекты в городах Грузии.Тбилисский Национальный театр, Батумский университет, Грузинский университет театра и кино, Тбилисский аэропорт тоже носят его имя.

