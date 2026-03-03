https://sputnik-georgia.ru/20260303/skolko-inostrannykh-studentov-uchatsya-v-gruzii--dannye-sakstata-297408521.html

Сколько иностранных студентов учатся в Грузии – данные "Сакстата"

В стране функционируют 64 высших учебных заведения – 19 государственных и 45 частных 03.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Количество иностранных студентов в грузинских вузах в 2025/2026 учебном году достигло 44,4 тысячи, увеличившись на 19,7% по сравнению с показателями прошлого года, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В прошлом учебном году общее количество иностранных студентов составило 37,1 тысячи. Для сравнения, в 2023/2024 году их было 30,7 тысячи. Общее число студентов достигло 195,4 тысячи, увеличившись на 4,1%. Из них 55,3% учатся в государственных вузах, а 44,7% – в частных. По половому составу студентов, 52,1% – женщины, 47,9% – мужчины. В стране функционируют 64 высших учебных заведения – 19 государственных и 45 частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

