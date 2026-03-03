https://sputnik-georgia.ru/20260303/transportirovka-gaza-cherez-gruziyu-priobretaet-novoe-znachenie-v-mire--ministr-ekonomiki-297422224.html
Транспортировка газа через Грузию приобретает новое значение в мире – министр экономики
Транспортировка газа через Грузию приобретает новое значение в мире – министр экономики
03.03.2026
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Природный газ, транспортируемый через Грузию по Южному газовому коридору, имеет важное значение для диверсификации международных и европейских рынков, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку. На заседании главной темой стала стратегическая роль проекта для энергобезопасности Европы и диверсификации поставок с учетом конфликта на Ближнем Востоке. Участники обсудили расширение пропускной способности газопровода (TANAP, TAP) и развитие "зеленой" энергетики.
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Природный газ, транспортируемый через Грузию по Южному газовому коридору, имеет важное значение для диверсификации международных и европейских рынков, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку.
На заседании главной темой стала стратегическая роль проекта для энергобезопасности Европы и диверсификации поставок с учетом конфликта на Ближнем Востоке. Участники обсудили расширение пропускной способности газопровода (TANAP, TAP) и развитие "зеленой" энергетики.
"Природный газ, транспортируемый через нашу страну, имеет решающее значение для диверсификации международных, особенно европейских, энергетических рынков и повышения безопасности поставок. Грузия уже продемонстрировала непоколебимую поддержку региональных транзитных инициатив", – заявила Квривишвили.
По ее словам, важно поддерживать любые предложения о сотрудничестве, которые будут способствовать созданию здоровой, устойчивой среды в энергетическом секторе и удовлетворят потребности граждан в регионе и за его пределами.
Она отметила важную роль двух флагманских проектов международного сотрудничества – Черноморского подводного кабеля, благодаря которому будет построена подводная линия электропередач мощностью 1 300 мегаватт, что сделает возможным экспорт чистой электроэнергии в Европу.
"Параллельно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией мы разрабатываем коридор зеленой энергии, который включает в себя крупномасштабный электрический интерконнектор и компонент зеленого водорода. Эти проекты – не просто инфраструктура, а наша общая приверженность диверсификации, декарбонизации и долгосрочной устойчивости", – отметила Квривишвили.
Вопрос диверсификации рынков стал особенно актуальным на фоне последнего конфликта на Ближнем Востоке.
Цены на газ в Европе растут второй день подряд на фоне того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.
Как сообщается, хотя основную часть сжиженного газа с Ближнего Востока покупают страны Азии, любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные поставки, подталкивая цены вверх по миру, в том числе и в Европе.
С 27 февраля европейские цены выросли примерно на 70%, что стало максимальным ростом со времен энергетического кризиса 2022 года.
Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF 3 марта утром достигла $704 за тысячу кубометров, в то время как в понедельник торги закрылись на отметке $531.
Это произошло после того, как 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем экспортном предприятии в мире после атаки объекта Qatar Energy иранскими беспилотниками.
Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США и играет важную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков.