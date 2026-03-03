https://sputnik-georgia.ru/20260303/v-gruzii-sozdan-alyans-oppozitsii-kakovy-shansy-novogo-politicheskogo-obedineniya-297414404.html

В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?

В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?

Sputnik Грузия

Их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, так оценила очередную инициативу оппозиционеров вице-спикер парламента Грузии 03.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-03T12:05+0400

2026-03-03T12:05+0400

2026-03-03T12:30+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

михаил саакашвили

яго хвичия

ника гварамия

единое национальное движение

национал-демократическая партия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Новое объединение уже вызвало резкую реакцию со стороны парламентского большинства и части оппозиции. Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, бывшая правящая партия "Единое национальное движение", вокруг которой сформирован новый альянс, на самом деле никогда не распадалась и действовала против интересов Грузии. ""Единство остатков нацев" – так легко можно назвать сегодняшнюю клоунаду. В принципе, они никогда не распадались, они всегда были едины в своих действиях против Грузии. Место, где находится эта агентура, было определено грузинским народом в 2012 году, и это место – политическая свалка", – сказал Кирцхалия. Согласна со своим однопартийцем и вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. По ее словам, "Единое национальное движение" распалось лишь формально, чтобы ввести избирателей в заблуждение. "Это была всего лишь формальность. Они назывались разными именами, чтобы ввести избирателей в заблуждение. Теперь их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, но политическая сила, виновная перед грузинским народом и преследующая исключительно антигрузинские цели, никогда не сможет объединиться", – сказала Цилосани. Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что объединение оппозиции возможно только при признании верховенства экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили. "Я призываю нацев не препятствовать собственному успеху, объединению, играя в бессмысленные коалиционные игры, а вписать в текст соглашения простые слова: мы солидарны в одном – Миша всегда прав. Все проблемы исчезнут в одно мгновение", – сказал Хвичия. По его словам, любой другой путь – пустая трата времени, что доказали не давшие результата предыдущие объединения оппозиционных партий. По словам одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, оппозиционные партии создают единство для совместной победы. "Мы создаем не консультативный формат, а единство для совместной победы. Мы договорились об общем направлении и действиях. Мы не отказываемся от своей политической идентичности. Мы создаем здесь общий список. Мы не обсуждаем это сейчас и не знаем, будем ли мы говорить об этом в будущем, но мы создаем общее единство действий", – сказал Гварамия. Наконец, новый альянс успел прокомментировать экс-президент Саакашвили. Он заявил, что все это время работал вместе с другими оппозиционными лидерами над вопросом объединения. "Именно к этому я всегда призывал. И поэтому говорю, что лучше поздно, чем никогда", – написал Саакашвили. Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" на данном этапе не присоединились к "Альянсу оппозиции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, яго хвичия, ника гварамия, единое национальное движение, национал-демократическая партия