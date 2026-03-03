Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260303/v-gruzii-sozdan-alyans-oppozitsii-kakovy-shansy-novogo-politicheskogo-obedineniya-297414404.html
В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?
В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?
Sputnik Грузия
Их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, так оценила очередную инициативу оппозиционеров вице-спикер парламента Грузии 03.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-03T12:05+0400
2026-03-03T12:30+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
михаил саакашвили
яго хвичия
ника гварамия
единое национальное движение
национал-демократическая партия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Новое объединение уже вызвало резкую реакцию со стороны парламентского большинства и части оппозиции. Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, бывшая правящая партия "Единое национальное движение", вокруг которой сформирован новый альянс, на самом деле никогда не распадалась и действовала против интересов Грузии. ""Единство остатков нацев" – так легко можно назвать сегодняшнюю клоунаду. В принципе, они никогда не распадались, они всегда были едины в своих действиях против Грузии. Место, где находится эта агентура, было определено грузинским народом в 2012 году, и это место – политическая свалка", – сказал Кирцхалия. Согласна со своим однопартийцем и вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. По ее словам, "Единое национальное движение" распалось лишь формально, чтобы ввести избирателей в заблуждение. "Это была всего лишь формальность. Они назывались разными именами, чтобы ввести избирателей в заблуждение. Теперь их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, но политическая сила, виновная перед грузинским народом и преследующая исключительно антигрузинские цели, никогда не сможет объединиться", – сказала Цилосани. Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что объединение оппозиции возможно только при признании верховенства экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили. "Я призываю нацев не препятствовать собственному успеху, объединению, играя в бессмысленные коалиционные игры, а вписать в текст соглашения простые слова: мы солидарны в одном – Миша всегда прав. Все проблемы исчезнут в одно мгновение", – сказал Хвичия. По его словам, любой другой путь – пустая трата времени, что доказали не давшие результата предыдущие объединения оппозиционных партий. По словам одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, оппозиционные партии создают единство для совместной победы. "Мы создаем не консультативный формат, а единство для совместной победы. Мы договорились об общем направлении и действиях. Мы не отказываемся от своей политической идентичности. Мы создаем здесь общий список. Мы не обсуждаем это сейчас и не знаем, будем ли мы говорить об этом в будущем, но мы создаем общее единство действий", – сказал Гварамия. Наконец, новый альянс успел прокомментировать экс-президент Саакашвили. Он заявил, что все это время работал вместе с другими оппозиционными лидерами над вопросом объединения. "Именно к этому я всегда призывал. И поэтому говорю, что лучше поздно, чем никогда", – написал Саакашвили. Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" на данном этапе не присоединились к "Альянсу оппозиции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6f3afd2ca0e9e5e8247dd000fb54a33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, яго хвичия, ника гварамия, единое национальное движение, национал-демократическая партия
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, яго хвичия, ника гварамия, единое национальное движение, национал-демократическая партия

В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?

12:05 03.03.2026 (обновлено: 12:30 03.03.2026)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, так оценила очередную инициативу оппозиционеров вице-спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Новое объединение уже вызвало резкую реакцию со стороны парламентского большинства и части оппозиции.
Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
© Courtesy Irakli Kirtskhalia Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия
Депутат от правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия Ираклий Кирцхалия - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия
© Courtesy Irakli Kirtskhalia
По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, бывшая правящая партия "Единое национальное движение", вокруг которой сформирован новый альянс, на самом деле никогда не распадалась и действовала против интересов Грузии.
""Единство остатков нацев" – так легко можно назвать сегодняшнюю клоунаду. В принципе, они никогда не распадались, они всегда были едины в своих действиях против Грузии. Место, где находится эта агентура, было определено грузинским народом в 2012 году, и это место – политическая свалка", – сказал Кирцхалия.
© photo: Sputnik / StringerНино Цилосани
Нино Цилосани - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
Нино Цилосани
© photo: Sputnik / Stringer
Согласна со своим однопартийцем и вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. По ее словам, "Единое национальное движение" распалось лишь формально, чтобы ввести избирателей в заблуждение.
"Это была всего лишь формальность. Они назывались разными именами, чтобы ввести избирателей в заблуждение. Теперь их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, но политическая сила, виновная перед грузинским народом и преследующая исключительно антигрузинские цели, никогда не сможет объединиться", – сказала Цилосани.
© Courtesy of Iago KhvichiaОппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии "Гирчи" Яго Хвичия
Оппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии Гирчи Яго Хвичия - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
Оппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии "Гирчи" Яго Хвичия
© Courtesy of Iago Khvichia
Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что объединение оппозиции возможно только при признании верховенства экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили.
"Я призываю нацев не препятствовать собственному успеху, объединению, играя в бессмысленные коалиционные игры, а вписать в текст соглашения простые слова: мы солидарны в одном – Миша всегда прав. Все проблемы исчезнут в одно мгновение", – сказал Хвичия.
По его словам, любой другой путь – пустая трата времени, что доказали не давшие результата предыдущие объединения оппозиционных партий.
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия. Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
Ника Гварамия. Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
Ника Гварамия. Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
По словам одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, оппозиционные партии создают единство для совместной победы.
"Мы создаем не консультативный формат, а единство для совместной победы. Мы договорились об общем направлении и действиях. Мы не отказываемся от своей политической идентичности. Мы создаем здесь общий список. Мы не обсуждаем это сейчас и не знаем, будем ли мы говорить об этом в будущем, но мы создаем общее единство действий", – сказал Гварамия.
© photo: Sputnik / StringerАкция под лозунгом "Вместе в Европу" 9 апреля 2023 года
Акция под лозунгом Вместе в Европу 9 апреля 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2026
Акция под лозунгом "Вместе в Европу" 9 апреля 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Наконец, новый альянс успел прокомментировать экс-президент Саакашвили. Он заявил, что все это время работал вместе с другими оппозиционными лидерами над вопросом объединения.
"Именно к этому я всегда призывал. И поэтому говорю, что лучше поздно, чем никогда", – написал Саакашвили.
Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" на данном этапе не присоединились к "Альянсу оппозиции".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0