В Грузии создан "Альянс оппозиции": каковы шансы нового политического объединения?
12:05 03.03.2026 (обновлено: 12:30 03.03.2026)
Здание парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, так оценила очередную инициативу оппозиционеров вице-спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Новое объединение уже вызвало резкую реакцию со стороны парламентского большинства и части оппозиции.
Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия
© Courtesy Irakli Kirtskhalia
По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, бывшая правящая партия "Единое национальное движение", вокруг которой сформирован новый альянс, на самом деле никогда не распадалась и действовала против интересов Грузии.
""Единство остатков нацев" – так легко можно назвать сегодняшнюю клоунаду. В принципе, они никогда не распадались, они всегда были едины в своих действиях против Грузии. Место, где находится эта агентура, было определено грузинским народом в 2012 году, и это место – политическая свалка", – сказал Кирцхалия.
Нино Цилосани
Нино Цилосани
© photo: Sputnik / Stringer
Согласна со своим однопартийцем и вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. По ее словам, "Единое национальное движение" распалось лишь формально, чтобы ввести избирателей в заблуждение.
"Это была всего лишь формальность. Они назывались разными именами, чтобы ввести избирателей в заблуждение. Теперь их единственное желание – вдохнуть новую жизнь в свои злобные цели, но политическая сила, виновная перед грузинским народом и преследующая исключительно антигрузинские цели, никогда не сможет объединиться", – сказала Цилосани.
Оппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии "Гирчи" Яго Хвичия
Оппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии "Гирчи" Яго Хвичия
© Courtesy of Iago Khvichia
Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что объединение оппозиции возможно только при признании верховенства экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили.
"Я призываю нацев не препятствовать собственному успеху, объединению, играя в бессмысленные коалиционные игры, а вписать в текст соглашения простые слова: мы солидарны в одном – Миша всегда прав. Все проблемы исчезнут в одно мгновение", – сказал Хвичия.
По его словам, любой другой путь – пустая трата времени, что доказали не давшие результата предыдущие объединения оппозиционных партий.
Ника Гварамия. Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
Ника Гварамия. Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
По словам одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, оппозиционные партии создают единство для совместной победы.
"Мы создаем не консультативный формат, а единство для совместной победы. Мы договорились об общем направлении и действиях. Мы не отказываемся от своей политической идентичности. Мы создаем здесь общий список. Мы не обсуждаем это сейчас и не знаем, будем ли мы говорить об этом в будущем, но мы создаем общее единство действий", – сказал Гварамия.
Акция под лозунгом "Вместе в Европу" 9 апреля 2023 года
Акция под лозунгом "Вместе в Европу" 9 апреля 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Наконец, новый альянс успел прокомментировать экс-президент Саакашвили. Он заявил, что все это время работал вместе с другими оппозиционными лидерами над вопросом объединения.
"Именно к этому я всегда призывал. И поэтому говорю, что лучше поздно, чем никогда", – написал Саакашвили.
Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" на данном этапе не присоединились к "Альянсу оппозиции".