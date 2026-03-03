https://sputnik-georgia.ru/20260303/v-gruzii-v-pervyy-klass-primut-detey-kotorym-6-let-ispolnitsya-do-kontsa-goda-297415521.html

В Грузии в первый класс примут детей, которым 6 лет исполнится до конца года

Для правительства важно прислушиваться к мнению общества и учитывать его, заявил глава Минобразования в связи с исключением в реформе 03.03.2026

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В 2026-2027 учебном году в первый класс школ Грузии в виде исключения и в качестве разовой акции будут зачислены и те дети, которым шесть лет исполнится до 31 декабря включительно, заявил министр образования и науки Грузии Гиви Миканадзе. Парламент Грузии в начале февраля принял в окончательном чтении проект поправок в закон "Об общем образовании", который касается новой реформы в школах страны. Среди прочего, в рамках реформы ребенок может быть зачислен в первый класс только в том случае, если ему исполнится шесть лет до начала учебы – до 15 сентября. "По итогам консультаций с премьер-министром Ираклием Кобахидзе было принято решение, что в порядке исключения детям, которым исполнится шесть лет к 31 декабря, будет предоставлена однократная возможность записаться в первый класс на 2026-2027 учебный год", – сказал Миканадзе на брифинге. По его словам, для правительства важно прислушиваться к мнению общества и учитывать его. "Национальная концепция реформы была представлена и объявлена в декабре 2025 года, поэтому мы постарались максимально упростить переходный период для школьного сообщества. Большинство родителей уже ведут переговоры с конкретными школами и готовят своих детей к первому классу. Поэтому мы поставили во главу угла интересы родителей", – сказал глава Минобразования. Как отметил министр, ведомство продолжит сотрудничество со школьным сообществом, экспертами и родителями, чтобы все решения были направлены на защиту интересов общества. "Мы неоднократно заявляли, что всегда интересно услышать различные позиции, в том числе критические, если они подкреплены аргументами. Мы поставили перед собой главную цель реформы – создание в школах учебной среды, ориентированной на ученика и его развитие", – отметил Миканадзе. Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

