Зеленский назвал условия для проведения президентских выборов на Украине

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президентские выборы на Украине состоятся, но их дата зависит от определенных условий, заявил Владимир Зеленский.Он подтвердил готовность провести выборы нового президента в стране. При этом отметил, что главная загвоздка – определиться со временем их проведения.По его словам, провести голосование в условиях военного конфликта не представляется возможным. При этом временное перемирие также не является благоприятным периодом.Он также сообщил, что не совсем уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах."И я совсем не уверен, что буду баллотироваться", – ответил Зеленский на прямой вопрос журналистов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо в ближайшее время провести президентские выборы. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов".В феврале в западных СМИ появилась информация, что Украина начнет подготовку к выборам весной.Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Он сообщил, что готов провести в стране выборы, но при условии, что США и европейские союзники "обеспечат безопасность" их проведения.Также условием для проведения президентских выборов на Украине и одновременно референдума по мирному соглашению Зеленский называл прекращение огня и перемирие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

