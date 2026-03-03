https://sputnik-georgia.ru/20260303/zelenskiy-nazval-usloviya-dlya-provedeniya-prezidentskikh-vyborov-na-ukraine-297419292.html
Зеленский назвал условия для проведения президентских выборов на Украине
Зеленский назвал условия для проведения президентских выборов на Украине
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президентские выборы на Украине состоятся, но их дата зависит от определенных условий, заявил Владимир Зеленский.Он подтвердил готовность провести выборы нового президента в стране. При этом отметил, что главная загвоздка – определиться со временем их проведения.По его словам, провести голосование в условиях военного конфликта не представляется возможным. При этом временное перемирие также не является благоприятным периодом.Он также сообщил, что не совсем уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах."И я совсем не уверен, что буду баллотироваться", – ответил Зеленский на прямой вопрос журналистов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо в ближайшее время провести президентские выборы. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов".В феврале в западных СМИ появилась информация, что Украина начнет подготовку к выборам весной.Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Он сообщил, что готов провести в стране выборы, но при условии, что США и европейские союзники "обеспечат безопасность" их проведения.Также условием для проведения президентских выборов на Украине и одновременно референдума по мирному соглашению Зеленский называл прекращение огня и перемирие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Президентские выборы на Украине состоятся, но их дата зависит от определенных условий, заявил Владимир Зеленский.
Он подтвердил готовность провести выборы нового президента в стране. При этом отметил, что главная загвоздка – определиться со временем их проведения.
По его словам, провести голосование в условиях военного конфликта не представляется возможным. При этом временное перемирие также не является благоприятным периодом.
"Настоящий вопрос в том, когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия", – сказал Зеленский, интервью с ним опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.
Он также сообщил, что не совсем уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.
"И я совсем не уверен, что буду баллотироваться", – ответил Зеленский на прямой вопрос журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо в ближайшее время провести президентские выборы. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Президентские выборы планировалось провести одновременно с референдумом по мирному соглашению. Оба голосования должны состояться не позднее 15 мая. Такие требования выдвинула администрация Белого дома. Если Украина не проведет выборы и референдум к указанной дате, она лишится гарантий безопасности США.
В феврале в западных СМИ появилась информация, что Украина начнет подготовку к выборам весной.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Он сообщил, что готов провести в стране выборы, но при условии, что США и европейские союзники "обеспечат безопасность" их проведения.
Также условием для проведения президентских выборов на Украине и одновременно референдума по мирному соглашению Зеленский называл прекращение огня и перемирие.