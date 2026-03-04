https://sputnik-georgia.ru/20260304/297454584.html

Удары Израиля по Ливану: тысячи жителей покидают свои дома

В результате израильских авианалетов около 30 тысяч жителей пострадавших районов в разных городах Ливана вынуждены были покинуть свои дома 04.03.2026, Sputnik Грузия

Армия обороны Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Под атаку попали около 60 целей, среди них склады с оружием, командные пункты и элементы инфраструктуры, связанные с "Хезболлой" и ХАМАС. Удары также пришлись по пригородам Бейрута, а также по городам Сур, Сидон и другим населённым пунктам.В результате авиаударов были частично или полностью разрушены и некоторые гражданские объекты — жилые дома, гостиницы и другие здания. По информации ливанских властей, в районах, подвергшихся бомбардировкам, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

