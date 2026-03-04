Удары Израиля по Ливану: тысячи жителей покидают свои дома

Армия обороны Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Под атаку попали около 60 целей, среди них склады с оружием, командные пункты и элементы инфраструктуры, связанные с "Хезболлой" и ХАМАС. Удары также пришлись по пригородам Бейрута, а также по городам Сур, Сидон и другим населённым пунктам.В результате авиаударов были частично или полностью разрушены и некоторые гражданские объекты — жилые дома, гостиницы и другие здания. По информации ливанских властей, в районах, подвергшихся бомбардировкам, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
В результате израильских авианалетов около 30 тысяч жителей пострадавших районов в разных городах Ливана вынуждены были покинуть свои дома
Армия обороны Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Под атаку попали около 60 целей, среди них склады с оружием, командные пункты и элементы инфраструктуры, связанные с "Хезболлой" и ХАМАС. Удары также пришлись по пригородам Бейрута, а также по городам Сур, Сидон и другим населённым пунктам.
В результате авиаударов были частично или полностью разрушены и некоторые гражданские объекты — жилые дома, гостиницы и другие здания. По информации ливанских властей, в районах, подвергшихся бомбардировкам, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.