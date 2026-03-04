Грузия
Удары Израиля по Ливану: тысячи жителей покидают свои дома
Удары Израиля по Ливану: тысячи жителей покидают свои дома
Sputnik Грузия
В результате израильских авианалетов около 30 тысяч жителей пострадавших районов в разных городах Ливана вынуждены были покинуть свои дома 04.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-04T14:50+0400
2026-03-05T17:26+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297454620_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_30492f98f16c6b97911cd9e57f735b84.jpg
Армия обороны Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Под атаку попали около 60 целей, среди них склады с оружием, командные пункты и элементы инфраструктуры, связанные с "Хезболлой" и ХАМАС. Удары также пришлись по пригородам Бейрута, а также по городам Сур, Сидон и другим населённым пунктам.В результате авиаударов были частично или полностью разрушены и некоторые гражданские объекты — жилые дома, гостиницы и другие здания. По информации ливанских властей, в районах, подвергшихся бомбардировкам, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Удары Израиля по Ливану: тысячи жителей покидают свои дома

14:50 04.03.2026 (обновлено: 17:26 05.03.2026)
В результате израильских авианалетов около 30 тысяч жителей пострадавших районов в разных городах Ливана вынуждены были покинуть свои дома
Армия обороны Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Под атаку попали около 60 целей, среди них склады с оружием, командные пункты и элементы инфраструктуры, связанные с "Хезболлой" и ХАМАС. Удары также пришлись по пригородам Бейрута, а также по городам Сур, Сидон и другим населённым пунктам.
В результате авиаударов были частично или полностью разрушены и некоторые гражданские объекты — жилые дома, гостиницы и другие здания. По информации ливанских властей, в районах, подвергшихся бомбардировкам, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Дым поднимается после израильского авиаудара в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан.

Пожарные осматривают руины, из-под которых поднимается дым после израильского авиаудара в Дахие, южном пригороде Бейрута.

В попытке спастись от израильских авиаударов на юге Ливана, сотни беженцев оказались заблокированы в пробке на шоссе в направлении Бейрута, в южном портовом городе Сидон в Ливане.

Постояльцы покидают поврежденный отель, пострадавший от израильского авиаудара в Хазмие, к востоку от Бейрута.

Жители осматривают руины отеля, пострадавшего от израильского авиаудара в Хазмие, к востоку от Бейрута.

Руины на месте падения израильской ракеты в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан.

Спасатели собрались перед разрушенным центром ливанской исламской группировки после нанесенного по зданию израильского удара, в южном портовом городе Сидон, Ливан.

Мужчина с вещами покидает поврежденный израильским авиаударом отель в Хазмие, к востоку от Бейрута, Ливан.

Беженцы, спасающиеся от израильских авиаударов на юге Ливана, сидят со своими вещами на набережной в южном портовом городе Сидон, Ливан.

