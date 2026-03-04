https://sputnik-georgia.ru/20260304/analitiki-investkompanii-gruzii-ostavili-neizmennym-prognoz-dlya-ekonomiki-strany-297424950.html

Аналитики инвесткомпании Грузии оставили неизменным прогноз для экономики страны

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart сохранили прогноз роста цен в Грузии в 2026 году на уровне 3%, а рост ВВП – на уровне 6%. Годовая инфляция в январе 2026 года в Грузии выросла до 4,8% с 4,0%, зафиксированных в предыдущем месяце, при целевом показателе 3%, а реальный экономический рост в Грузии в январе 2026 года составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время аналитики отмечают, что в 2026 году среднегодовая инфляция замедлится до 3%, а рост экономики достигнет 6%. Прогноз сделан на основании данных января-февраля 2026 года и не включает в себя риски для экономики, возникшие из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля. После обострения конфликта нефть подорожала примерно на 9%, поскольку около 20% мирового потребления проходит через Ормузский пролив. По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года. Прогноза в 5-5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023-м – 7,5%, в 2024-м – 9,4%, в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

