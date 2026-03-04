https://sputnik-georgia.ru/20260304/analitiki-investkompanii-gruzii-ostavili-neizmennym-prognoz-dlya-ekonomiki-strany-297424950.html
Аналитики инвесткомпании Грузии оставили неизменным прогноз для экономики страны
Аналитики инвесткомпании Грузии оставили неизменным прогноз для экономики страны
Sputnik Грузия
Прогноз сделан на основании данных января-февраля 2026 года и не включает в себя риски для экономики, развившиеся из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке 04.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-04T20:50+0400
2026-03-04T20:50+0400
2026-03-04T20:50+0400
экономика
грузия
новости
всемирный банк
международный валютный фонд
ближний восток
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397908_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_1c5c4e46234210c8c979cd73ff1040d7.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart сохранили прогноз роста цен в Грузии в 2026 году на уровне 3%, а рост ВВП – на уровне 6%. Годовая инфляция в январе 2026 года в Грузии выросла до 4,8% с 4,0%, зафиксированных в предыдущем месяце, при целевом показателе 3%, а реальный экономический рост в Грузии в январе 2026 года составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время аналитики отмечают, что в 2026 году среднегодовая инфляция замедлится до 3%, а рост экономики достигнет 6%. Прогноз сделан на основании данных января-февраля 2026 года и не включает в себя риски для экономики, возникшие из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля. После обострения конфликта нефть подорожала примерно на 9%, поскольку около 20% мирового потребления проходит через Ормузский пролив. По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года. Прогноза в 5-5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023-м – 7,5%, в 2024-м – 9,4%, в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397908_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_26d41d4ea762914784b580e0eb048ce7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, всемирный банк, международный валютный фонд, ближний восток
экономика, грузия, новости, всемирный банк, международный валютный фонд, ближний восток
Аналитики инвесткомпании Грузии оставили неизменным прогноз для экономики страны
Прогноз сделан на основании данных января-февраля 2026 года и не включает в себя риски для экономики, развившиеся из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart сохранили прогноз роста цен в Грузии в 2026 году на уровне 3%, а рост ВВП – на уровне 6%.
Годовая инфляция в январе 2026 года в Грузии выросла до 4,8% с 4,0%, зафиксированных в предыдущем месяце, при целевом показателе 3%, а реальный экономический рост в Грузии в январе 2026 года составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
"Мы ожидаем, что ослабление инфляционной динамики в ближайшие месяцы создаст возможности для постепенной нормализации политики, с кумулятивным снижением на 50 базисных пунктов до 7,5% в течение 2026 года", – говорится в прогнозе.
В то же время аналитики отмечают, что в 2026 году среднегодовая инфляция замедлится до 3%, а рост экономики достигнет 6%.
Прогноз сделан на основании данных января-февраля 2026 года и не включает в себя риски для экономики, возникшие из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля. После обострения конфликта нефть подорожала примерно на 9%, поскольку около 20% мирового потребления проходит через Ормузский пролив.
По оценкам мировых экспертов, рост цен на нефть на 10% может замедлить мировой экономический рост на 0,1-0,2 процентного пункта, а разрыв в цепочках мировых поставок – усилить инфляционное давление по всему миру.
По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года.
Прогноза в 5-5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023-м – 7,5%, в 2024-м – 9,4%, в 2025 году – 7,5%.