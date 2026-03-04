https://sputnik-georgia.ru/20260304/arabskiy-proekt-v-gruzii-argumenty-za-i-protiv-297432019.html

Арабский проект в Грузии: аргументы за и против

Арабский проект в Грузии: аргументы за и против

04.03.2026

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Вопрос осуществления проекта Eagle Hills в Грузии обсудили на дебатах Первого канала сторонники и противники проекта.Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио. Речь идет о строительстве жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой. Аргументы за Основатель "Бизнес Инсайдер Грузия" Георгий Абашишвили заявил о беспрецедентном размере инвестиций в Грузии. По его словам, международные финансовые институты рассматривают эти инвестиции как возможность позитивного воздействия на экономику страны.Абашишвили отметил, что реализация проекта положительно скажется на снижении безработицы. По его словам, в ходе реализации проекта в Грузии будет создано дополнительно 24 тысячи рабочих мест.Он также прокомментировал опасения по поводу заселения страны иностранцами, отметив, что приобретение недвижимости иностранцами в большинстве случаев происходит в инвестиционных целях."Приобретение недвижимости в инвестиционных целях свидетельствует о привлекательности Грузии для инвесторов. Иностранцы покупают недвижимость для инвестиций, сдачи в аренду, в том числе, возможно, в местах, где проживают граждане Грузии и/или других стран. Здесь никакой фобии нет. Если взять показатели прошлых лет, то только за четыре года иностранцы приобрели 60 000 квартир, и большая часть из них – инвестиционные", – сказал Абашишвили.Аргументы против В партии "Для Грузии" отметили проблемы с засекреченностью проекта, заявив, что не могут поддержать его в таком виде.Представители партии "Консерваторы для Грузии" видят другие риски.По его словам, у него есть серьезные вопросы к правительству по поводу возможного наплыва иностранцев.Он также выразил сомнения по поводу того, как происходит извлечение инвестиций из Грузии. Махарадзе не полностью уверен в корректности и объективности информации и ценах на квартиры, поскольку для него непонятна формула ценообразования.В ответ представитель правящей партии "Грузинская мечта" Гурам Николашвили предложил оппонентам провести рабочую встречу для обсуждения всех вопросов. По его словам, любые вопросы и опасения следует оформить в письменной форме, после чего возможна встреча в рабочей обстановке. Николашвили добавил, что в рамках своей компетенции готов конструктивно помочь в поиске ответов на те вопросы, которые ему известны, а также прокомментировать то, что требует дополнительного разъяснения.Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

