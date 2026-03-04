https://sputnik-georgia.ru/20260304/arabskiy-proekt-v-gruzii-argumenty-za-i-protiv-297432019.html
Арабский проект в Грузии: аргументы за и против
04.03.2026
Арабский проект в Грузии: аргументы за и против
Инвестиционный проект арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle на сумму 6 миллиардов долларов продолжает вызывать споры
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Вопрос осуществления проекта Eagle Hills в Грузии обсудили на дебатах Первого канала сторонники и противники проекта.
Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио. Речь идет о строительстве жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой.
Основатель "Бизнес Инсайдер Грузия" Георгий Абашишвили заявил о беспрецедентном размере инвестиций в Грузии. По его словам, международные финансовые институты рассматривают эти инвестиции как возможность позитивного воздействия на экономику страны.
Абашишвили отметил, что реализация проекта положительно скажется на снижении безработицы. По его словам, в ходе реализации проекта в Грузии будет создано дополнительно 24 тысячи рабочих мест.
"Это огромная возможность для граждан Грузии. Здесь важно отметить, что, когда мы говорим о том, кто будет трудоустроен, необходимо учитывать законодательство об ужесточении трудовой миграции и акцент на трудоустройстве граждан Грузии", – подчеркнул Абашишвили.
Он также прокомментировал опасения по поводу заселения страны иностранцами, отметив, что приобретение недвижимости иностранцами в большинстве случаев происходит в инвестиционных целях.
"Приобретение недвижимости в инвестиционных целях свидетельствует о привлекательности Грузии для инвесторов. Иностранцы покупают недвижимость для инвестиций, сдачи в аренду, в том числе, возможно, в местах, где проживают граждане Грузии и/или других стран. Здесь никакой фобии нет. Если взять показатели прошлых лет, то только за четыре года иностранцы приобрели 60 000 квартир, и большая часть из них – инвестиционные", – сказал Абашишвили.
В партии "Для Грузии" отметили проблемы с засекреченностью проекта, заявив, что не могут поддержать его в таком виде.
"В подобных проектах, которые реализовывались на практике, где якобы вкладывались деньги, ничего не происходило; только, может быть, раз в тысячу лет где-то создавалось арабское поселение. Почему вы думаете, что эти инвестиции будут успешными?" – заявил представитель партии Шалва Кереселидзе.
Представители партии "Консерваторы для Грузии" видят другие риски.
"У нас нет информации от нейтральной стороны или источника. Исходя из этого, даже в той ситуации, о которой заявляет правительство, мы видим риски. Мы поднимаем эту тему и пытаемся изменить подходы к вопросам миграции как на законодательном уровне, так и в целом – на уровне политической стратегии", – заявил представитель партии Зураб Махарадзе.
По его словам, у него есть серьезные вопросы к правительству по поводу возможного наплыва иностранцев.
"Они говорят, что нужно построить 16 тысяч квартир. Это примерно 40-тысячное население, то есть мы строим город размером с Гори, и до 60% квартир должно быть продано иностранцам. Господин премьер-министр недавно сказал, что первые 300 квартир продано, и 42% из них – иностранцам", – подчеркнул Махарадзе.
Он также выразил сомнения по поводу того, как происходит извлечение инвестиций из Грузии. Махарадзе не полностью уверен в корректности и объективности информации и ценах на квартиры, поскольку для него непонятна формула ценообразования.
В ответ представитель правящей партии "Грузинская мечта" Гурам Николашвили предложил оппонентам провести рабочую встречу для обсуждения всех вопросов. По его словам, любые вопросы и опасения следует оформить в письменной форме, после чего возможна встреча в рабочей обстановке. Николашвили добавил, что в рамках своей компетенции готов конструктивно помочь в поиске ответов на те вопросы, которые ему известны, а также прокомментировать то, что требует дополнительного разъяснения.
Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.