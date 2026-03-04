https://sputnik-georgia.ru/20260304/botanicheskiy-sad-v-tbilisi-vremenno-zakryt-dlya-posetiteley-297438847.html
Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей
Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей
Sputnik Грузия
По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы 04.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-04T22:52+0400
2026-03-04T22:52+0400
2026-03-04T22:52+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
тбилисский ботанический сад
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/56/247105687_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_9b55a914f22444d6b6ffecd8f1aef633.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Национальный ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителе в целях обеспечения максимальной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии. Толстый слой снега стал причиной одного из крупнейших за историю ущербов, нанесенных Национальному ботаническому саду. Снег повредил уникальные деревья, растения и важные экспонаты. "Сложившаяся ситуация, по оценке специалистов, требует особого внимания и длительного восстановительного процесса. На данном этапе администрация сада и соответствующие службы полностью мобилизованы и работают в чрезвычайном режиме", – говорится в сообщении мэрии. Проводится очистка поврежденной территории, оценка рисков и разработка дополнительных превентивных мер для обеспечения безопасного передвижения посетителей. С учетом масштаба ущерба в процесс вовлечены профильные службы сада. Специалисты поэтапно оценивают нанесенный урон и разрабатывают детальный план восстановительных мероприятий. Как заявляют в администрации, для полного устранения последствий стихии потребуются значительные ресурсы и время. По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы. В Тбилисском ботаническом саду, который был основан на месте Царских садов в 1845 году, в настоящее время широко представлена грузинская и мировая флора. На сегодняшний день площадь ботанического сада составляет 97 гектаров. Национальный ботанический сад круглый год осуществляет образовательные программы, принимает выставки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/56/247105687_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_f807e858c62c0bc2e7395151d415e53b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, тбилисский ботанический сад
общество, грузия, новости, тбилиси, тбилисский ботанический сад
Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей
По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Национальный ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителе в целях обеспечения максимальной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.
Толстый слой снега стал причиной одного из крупнейших за историю ущербов, нанесенных Национальному ботаническому саду. Снег повредил уникальные деревья, растения и важные экспонаты.
"Сложившаяся ситуация, по оценке специалистов, требует особого внимания и длительного восстановительного процесса. На данном этапе администрация сада и соответствующие службы полностью мобилизованы и работают в чрезвычайном режиме", – говорится в сообщении мэрии.
Проводится очистка поврежденной территории, оценка рисков и разработка дополнительных превентивных мер для обеспечения безопасного передвижения посетителей.
С учетом масштаба ущерба в процесс вовлечены профильные службы сада. Специалисты поэтапно оценивают нанесенный урон и разрабатывают детальный план восстановительных мероприятий.
Как заявляют в администрации, для полного устранения последствий стихии потребуются значительные ресурсы и время.
По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы.
Тбилисский ботанический сад – одна из главных достопримечательностей столицы Грузии. Он расположен в историческом центре Тбилиси, южнее хребта Сололаки в долине реки Цавкисисцкали. До середины XIX века это место называлось Царским садом, и его история насчитывала целые столетия.
В Тбилисском ботаническом саду, который был основан на месте Царских садов в 1845 году, в настоящее время широко представлена грузинская и мировая флора.
На сегодняшний день площадь ботанического сада составляет 97 гектаров. Национальный ботанический сад круглый год осуществляет образовательные программы, принимает выставки.