Ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителей

По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы 04.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Национальный ботанический сад в Тбилиси временно закрыт для посетителе в целях обеспечения максимальной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии. Толстый слой снега стал причиной одного из крупнейших за историю ущербов, нанесенных Национальному ботаническому саду. Снег повредил уникальные деревья, растения и важные экспонаты. "Сложившаяся ситуация, по оценке специалистов, требует особого внимания и длительного восстановительного процесса. На данном этапе администрация сада и соответствующие службы полностью мобилизованы и работают в чрезвычайном режиме", – говорится в сообщении мэрии. Проводится очистка поврежденной территории, оценка рисков и разработка дополнительных превентивных мер для обеспечения безопасного передвижения посетителей. С учетом масштаба ущерба в процесс вовлечены профильные службы сада. Специалисты поэтапно оценивают нанесенный урон и разрабатывают детальный план восстановительных мероприятий. Как заявляют в администрации, для полного устранения последствий стихии потребуются значительные ресурсы и время. По завершении работ, территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму работы. В Тбилисском ботаническом саду, который был основан на месте Царских садов в 1845 году, в настоящее время широко представлена грузинская и мировая флора. На сегодняшний день площадь ботанического сада составляет 97 гектаров. Национальный ботанический сад круглый год осуществляет образовательные программы, принимает выставки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

